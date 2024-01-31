محمد الباز: جمال الغيطاني صاحب أياد بيضاء على المحررين الثقافيين والكتاب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الكاتب والمؤرخ الثقافي شعبان يوسف هو كاتب مبهر طوال الوقت، خاصة وأنه يتحدث في التاريخ الثقافي بلا غرض، مرحبًا بالكاتب حسن عبدالموجود الذي عمل مع جمال الغيطاني.

وأضاف "الباز"، في كلمته خلال ضمن ندوة" جمال الغيطاني " ضمن فعاليات محور"مشروعات السرد العربي" في الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم الأربعاء، أن جمال الغيطاني صاحب أياد بيضاء على المحررين الثقافيين والكتاب، وأن هذا اللقاء بمثابة استحضار كاشف يرصد ملامح هذا الرجل، خاصة وأنه التقى به كثيرًا، وتلمس منه أنه يفتح الطريق أمام الكتاب الشباب كما أنه لا ينتظر شيئا من أحد.

وتابع "الباز": افتقدنا لجمال الغيطاني تلمسه عند تصوير برنامج "الشاهد" في مواسمه الأربعة السابقة والموسم الخامس الحالى، خاصة أن شاهدته كانت مهمة فى حديثه سواء في الثلاثين من يونيو ودور الإخوان ومقالاته ضدهم، وكذلك فى لقاء مع ماجدة الجندى عندما سالها عن لحظة تأسيس "أخبار الأدب" التي تعد مطبوعة صحفية رشيقة، خاصة عندما شاهد أحد إعداد "أخبار الأدب" عندما شاهد غلاف يحمل صورة لخيرت الشاطر، حيث قالت له الراحلة ماجدة الجندي: إن جمال الغيطاني مات معنويا في هذا اليوم"، وكذلك عندما احتاج شهادته عن أحداث المنصة ومقتل الرئيس السادات ورؤية جمال الغيطاني فيه، أما الشهادة الثالثة كانت عن حرب السادس من أكتوبر لأن علاقته بالقوات المسلحة وطيدة، وكذلك وحديثه عن الشهيد البطل إبراهيم الرفاعى ودوره في حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر، مشيرًا إلى أن أبرز ما يطلق على جمال الغيطاني أنه "العارف بالوطن".

وأوضح "الباز" أن الافتقاد الرابع هو عندما بدأ فى تسجيل حلقات عن الشخصية المصرية، حيث أنه كان من المهم أن يكون جمال الغيطاني حاضرا بشهادته عن الشخصية المصرية"، لافتًا إلى أنه رغم هناك مقولة فى العمل الصحفي تتمثل في "أن أي حرنال لا يتوقف بانسحاب أحد صناعه إلا أن عندما غادر جمال الغيطاني أخبار الأدب استشعرت أنها هناك أمر ما انطفىء".

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.