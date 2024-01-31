الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد الباز: جمال الغيطاني صاحب أياد بيضاء على المحررين الثقافيين والكتاب

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الكاتب والمؤرخ الثقافي شعبان يوسف هو كاتب مبهر طوال الوقت، خاصة وأنه يتحدث في التاريخ الثقافي بلا غرض، مرحبًا بالكاتب حسن عبدالموجود الذي عمل مع جمال الغيطاني.

 

وأضاف "الباز"، في كلمته خلال ضمن ندوة" جمال الغيطاني " ضمن فعاليات محور"مشروعات السرد العربي" في الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم الأربعاء، أن جمال الغيطاني صاحب أياد بيضاء على المحررين الثقافيين والكتاب، وأن هذا اللقاء بمثابة استحضار كاشف يرصد ملامح هذا الرجل، خاصة وأنه التقى به كثيرًا، وتلمس منه أنه يفتح الطريق أمام الكتاب الشباب كما أنه لا ينتظر شيئا من أحد.

معرض الكتاب

وتابع "الباز": افتقدنا لجمال الغيطاني تلمسه عند تصوير برنامج "الشاهد" في مواسمه الأربعة السابقة والموسم الخامس الحالى، خاصة أن شاهدته كانت مهمة فى حديثه سواء في الثلاثين من يونيو ودور الإخوان ومقالاته ضدهم، وكذلك فى لقاء مع ماجدة الجندى عندما سالها عن لحظة تأسيس "أخبار الأدب" التي تعد مطبوعة صحفية رشيقة، خاصة عندما شاهد أحد إعداد "أخبار الأدب" عندما شاهد غلاف يحمل صورة لخيرت الشاطر، حيث قالت له الراحلة ماجدة الجندي: إن جمال الغيطاني مات معنويا في هذا اليوم"، وكذلك عندما احتاج شهادته عن أحداث المنصة ومقتل الرئيس السادات ورؤية جمال الغيطاني فيه، أما الشهادة الثالثة كانت عن حرب السادس من أكتوبر لأن علاقته بالقوات المسلحة وطيدة، وكذلك وحديثه عن الشهيد البطل إبراهيم الرفاعى ودوره في حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر، مشيرًا إلى أن أبرز ما يطلق على جمال الغيطاني أنه "العارف بالوطن".

معرض الكتاب
txt

"ليلة رحيل ناصر" يجذب زوار معرض القاهرة للكتاب.. تعرف على سعره

وأوضح "الباز" أن الافتقاد الرابع هو عندما بدأ فى تسجيل حلقات عن الشخصية المصرية، حيث أنه كان من المهم أن يكون جمال الغيطاني حاضرا بشهادته عن الشخصية المصرية"، لافتًا إلى أنه رغم هناك مقولة فى العمل الصحفي تتمثل في "أن أي حرنال لا يتوقف بانسحاب أحد صناعه إلا أن عندما غادر جمال الغيطاني أخبار الأدب استشعرت أنها هناك أمر ما انطفىء".
وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

IMG-20240131-WA0364

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

IMG-20240131-WA0369
الإعلامي الدكتور محمد الباز ندوة جمال الغيطاني معرض القاهره الدولي للكتاب جمال الغيطاني الدكتور محمد الباز

مواد متعلقة

زياد عبدالتواب: الدولة تعمل على إعداد استراتيجية للاستخدام الآمن للإنترنت

عمرو الورداني: مثلث الوعي والتجريب والتقييم يعتبر الحل لمشكلة أزمة الزواج عبر الإنترنت

نشوى الحوفى: محو الأمية التكنولوجية ضرورة مجتمعية وخطر يواجه مجتمعاتنا

مفكرون: التطرف لا تصنعه الجماعات الإرهابية فقط

محمد بينيس: نعانى نقصًا فى الدرس الأكاديمي والشعرى العربي

معرض الكتاب| محمد بينيس: "الشعر والشر" يبحث في أخلاقيات الشعر

ناقد مغربي: أبوالعلاء المعري أبرز من جمع الفكر والخيال في الشعر العربي

محمود بدر: المساعدات المصرية فى الأزمة الفلسطينية تجاوزت إجمالى ما قدمته دول العالم

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين