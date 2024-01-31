زياد عبدالتواب: الدولة تعمل على إعداد استراتيجية للاستخدام الآمن للإنترنت

قالت المهمدس زياد عبدالتواب، عضو لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والذكاء الاصطناعي، استراتيجية وطنية تعمل عليها مؤسسات الدولة الآن خاصة الاستخدام الامن للأطفال.

وأضاف "عبدالتواب" ضمن فعاليات ندوة" ثقافة الزواج عبر الانترنت" فى الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ٥٥، أنه يتوجب تدريس التعامل مع علم البيانات فى المناهج التعليمية بمدارسنا.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.