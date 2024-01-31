الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الكاتبة هدى أنور: بدأت فى كتابة الأعمال الأدبية فى سن 12 سنة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قالت الكاتبة هدى أنور، إنها بدأت كتابة الأعمال الأدبية منذ أن كانت فى سن ١٢ سنة، مشيرة إلى أنها تواصلت منذ ذلك الوقت مع كبار الكتاب فى الصحف بالاتصال بهم فى محاولة لتقديم أعمالها.

وأضافت "أنور" ضمن فعاليات ندوة "قضايا ثقافية.. ورش الكاتبة العربية" ضمن فعاليات  الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته ال٥٥، ويشارك فيها الكاتب عادل عصمت، والكاتبة العمانية إشراق النهدى، ويديرها الكاتبة ميادة الفيشاوي، أنه مع الوقت بعدت عن الكتابة وعملت فى عدد من الشركات الدولية حتى عدت للكتابة مرة ثانية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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أكبر معرض في الشرق الأوسط.. فعاليات ثقافية متنوعة بمعرض الكتاب

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أعمال معرض الكتاب الكاتبة هدى أنور الصالون الثقافي الدورة الخامسة والخمسون معرض القاهره الدولي للكتاب

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