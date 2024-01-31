شعبان يوسف: أولى مقالات جمال الغيطاني الأدبية كانت ردا على أحد أساطين الأدب والنقد

قال الشاعر والناقد شعبان يوسف، إن أول حجر ضربه جمال الغيطاني كان عبر مقاله الذي انتقد فيه رواية "الطريق" لنجيب محفوظ وتيمتها التي كانت مأخوذة عن الأدب العالمي، لافتا إلى أن المقال كان في إطار الرد على علي الراعي أحد أساطين الأدب والنقد.

وأضاف "يوسف" ضمن فعاليات ندوة "جمال الغيطاني" ضمن فعاليات محور "مشروعات السرد العربي" في الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال٥٥، ويشارك فيها الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، ويديرها الكاتب حسن عبد الموجود، أنه في عام ١٩٦٥ عندما تم اعتقال جمال الغيطاني مع صلاح عيسي وغالب خاليا ومحجوب عمر وعلى شلش، وغيرهما، وأنه وقتها كانت انتهى جمال الغيطاني من كتابة ٣ روايات.

وأشار "يوسف" إلى أنه تزامن مع زيارة جان بول سارتر لمصر أفرج عن جمال الغيطاني في مارس ١٩٦٧، موضحا أنه مع وقوع نكسة ١٩٦٧ وقف هؤلاء مع الدولة في تلك الأزمة بأعمالهم وأشعارهم وأغنياتهم وغيرها من الأعمال الثقافية متجاوزين خلافاتهم مع الوطن ٱئنذاك.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.