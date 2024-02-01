الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: هل نحتاج قرارًا من الدولة لمنع استيراد السلع الاستفزازية؟

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن عددًا من النواب يرون أن هناك حلولًا مؤقتة للأزمة وأخرى مستدامة للأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، منها على سبيل المثال منع استيراد السلع الاستفزازية.

وتساءل الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "هل نحن نحتاج إلى قرار من الدولة لمنع استيراد تلك السلع الاستفزازية؟".

وأضاف: "لو الوضع في البلد يسمح كل واحد حر يستورد اللي هو عاوزه، لكننا في وضع وظرف صعب، فتجد ناس تطرح حلًا بالحد من استيراد السلع غير الضرورية، هى لسه موجودة أصلًا أو مفروض تكون موجودة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به مصر؟ مينفعش تكون موجودة".

وأشار إلى أن من ضمن الحلول المؤقتة للأزمة تفضيل المنتج المحلي على المنتج المستورد، والقضاء على الروتين بالنسبة للصناعات والتراخيص لمساعدة المنتج على الإنتاج والحد من الاستيراد.

وتابع: "النواب يرون ضرورة تنفيذ تلك الإجراءات مع تحرير سعر الصرف لاستقبال تحويلات المصريين في الخارج"، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تقل بسبب وجود سعرين للصرف داخل البنك وخارجه.

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