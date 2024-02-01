الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: الأجهزة الرقابية تتحرك بشكل مكثف لضبط الأسواق

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن حملات وزارة الداخلية تتم بشكل موسع لضبط محتكري السلع والمتلاعبين بالعملات.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة"، عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس: "في ناس تحتكر سلع وناس تتاجر في العملة، كل واحد همه كيف يستفيد من الأزمة، وكأن الناس وصلت لمرحلة أنا ومن بعدي الطوفان، اقتصاد البلد يبوظ عادي المهم هو يكسب إيه".

ولفت إلى أن الأجهزة الرقابية تتحرك بشكل مكثف لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن مصر دولة ليست غنية بالموارد، لكن لديها أشياء تستطيع أن تستفيد منها.

الباز: محاولات كثيرة جدًا لإفشال مشروعات الدولة

وتابع: خلال السنوات الماضية كانت هناك محاولات كثيرة جدًا لإفشال مشروعات الدولة، وإفشال صفقات موجودة في مصر، مشكلتنا الآن في توحيد سعر الصرف، الناس متخوفة من التعويم إزاي وأنا معنديش موارد دولارية".

وأردف: "نحتاج إلى اقتصاد رشيد، والحكومة تنفذه قبل الناس، ورغم كل الأزمة إحنا عايشين بصعوبة، لكن هناك إجراءات لو مكناش أخدناها الوضع كان هيبقى أصعب، نحتاج أيضًا استهلاك رشيد، لأن بعض الفئات لديها سفه استهلاكي".

محمد الباز الباز مصر الدولة المصرية مش حسبة برمة

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