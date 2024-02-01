الباز: جماعة الإخوان وافقت على سيناريو الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن إسرائيل استغلت أحداث 7 أكتوبر لتنفيذ أمرين، الأول القضاء على حركة حماس، والثاني تنفيذ مخطط الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "هجوم حماس على إسرائيل كان عنيفًا، وهذا لا يعني أننا ضد مقاومة المحتل، لكن إسرائيل بطريقتها استغلت ما حدث لتنفيذ مخططاتها".

وتابع: "إسرائيل لديها خطة موجودة في الأدراج منذ سنة 1897 والمعروفة بسيناريو الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء"، مؤكدًا أن موقف مصر في هذا المشروع كان واضحًا، وتم الضغط على مصر لقبول السيناريو لكن في النهاية مصر رفضت.

وتابع: "كان هناك إصرار من القيادة السياسية برفض هذا السيناريو".

محمد الباز: مصر اتخذت في 2013 قرارًا أن تكون دولة مستقلة

وأشار إلى أنه: بعد انهيار برجي التجارة بأمريكا الولايات المتحدة رأت ضرورة وصول الجماعات الإرهابية إلى الحكم في الشرق الأوسط لكي تتخلص من الإرهاب، وصرفت مليارات الدولارات، والمصريون أفشلوا الخطة في 30 يونيو.

وأوضح أن "جماعة الإخوان الإرهابية وافقت على سيناريو الوطن البديل عندما كانت في حكم مصر، وهذا الكلام الرئيس أبومازن قاله في مؤتمر عام"، متابعًا: "مرسي قال لأبومازن إنت ليه مش موافق على نقل الفلسطينيين لسيناء إنت خسران إيه؟".

وأكد أن مصر اتخذت في 2013 قرارًا أن تكون دولة مستقلة، مضيفًا: "نحن لا نقاوم الغلاء أو ظرفًا اقتصاديًا صعبًا أو أزمة موجودة لكن نقاوم خِصمًا يريدك خاضعًا ويحتلك احتلالًا ناعمًا".