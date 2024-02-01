محمد الباز: مصر رفضت أموالًا ضخمة لقبول سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور": إن مصر عُرضت عليها أموال ضخمة جدًا لقبول سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتم التلويح بأن كل مشاكل مصر سيتم حلها والاستثمارات ستعود، وستكون هناك نظرة في الديون وكل ما تتخيله ولكنها رفضت.

وأضاف محمد الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "كل هذا كان من الممكن أن يحدث بكلمة من الرئيس لكن مصر رفضت، وهذا الرفض له تكلفة، عندما رفضنا الموضوع كان لسببين الأول إننا دولة لديها شرف لأن قبول الأمر يعني تصفية القضية الفلسطينية".

وتابع: "الأمر الثاني إن دي أرضي والأرض في الثقافة المصرية مهمة جدًا، ممكن نقاتل على الأرض ونسامح في أمور أخرى، ملايين المصريين لم يذهبوا إلى سيناء، لكن في النهاية دي أرضنا محدش يقرب منها".