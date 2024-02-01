محمد الباز: دخل قناة السويس لم ينخفض بسبب إدارتها

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور": إن عددًا كبيرًا من الناس لا يقبل الحديث عن الأزمة التي تشهدها مصر حاليًا لكننا نريد الوصول إلى حل.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": إنه يجب أن نقرأ الخريطة حولنا شكلها عامل إزاي، هل الأزمة مرتبطة بإدارة حكومية فاشلة؟ لكن المسألة أكبر من ذلك.

وتابع: على سبيل المثال ما حدث في قناة السويس، هناك تقارير دولية كثيرة رصدت الخسائر التي تعرضت لها القناة في شهر يناير 2024، موضحًا أن دخل القناة انخفض في شهر يناير 2024 مقارنة بيناير 2023 بنسبة بين 40% و45%، أي حوالي نصف دخل قناة السويس من العملة الصعبة.

الباز: هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر أضرت مصر

وأشار "الباز" إلى أن دخل قناة السويس لم ينخفض بسبب إدارتها، بالعكس إدارة القناة كانت ناجحة جدًا، ولكن بسبب عامل خارجي، متابعًا: عندما بدأت الحرب في غزة الحوثيون بدأوا يعملوا قلق في البحر الأحمر، والخط الملاحي للسفن القادمة لقناة السويس أصبح مهددًا.

واستكمل: الشركات توقفت، والشركات التي لم تتوقف فرضت علينا تأمين السفن حتى تعبر القناة، يعني مش بس الخسائر لا ده إحنا بندفع فلوس كتير، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي المستفيد من كل ذلك، والمتضرر مصر فقط.

وأردف: أصبح هناك تحالف دولي مع إسرائيل لضرب الحوثيين، وهذا التحرك لم يفد الفلسطينيين في أي شيء، أفاد إسرائيل فقط وأضر مصر ضررًا بالغًا للغاية في اقتصادها ودخلها، الناس لازم تكون شايفة الحدث الكبير الضخم ده، المسألة مرتبطة بكرامتي كمصر واستقلال القرار المصري وأرض مصر.