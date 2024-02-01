الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شادى زلطة: نجاح مصر فى تغيير رؤية أمريكا والغرب تجاه ما يحدث بغزة

شادي زلطة
شادي زلطة

قال شادي زلطة، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الرئاسة بالأهرام، إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي بالرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس تثمين الإدارة الأمريكية الجهود المصرية في ملف القضية الفلسطينية فيما يتعلق بوقف الحرب على غزة.

وأضاف "زلطة"، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تصريحات خرجت في اليوم التالي من الاتصال من جانب مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي أكد أن الرئيس بايدن طلب من الرئيس السيسي التدخل المصري للتوصل لهدنة طويلة المدى يمكن من خلالها الانتقال إلى خطوة أخرى لخفض التوتر والتوصل لأي رؤية لوقف الحرب.

وأشار إلى أن ما يتم إعلانه خلال اليومين الماضيين من إمكانية التوصل لرؤية عامة بجهود مصرية قطرية حول هدنة طويلة المدى في غزة، يعكس تفعيل الجهود المصرية المكثفة في هذا الملف.

كما أكد أن الإدارة الأمريكية تنظر لمصر باعتبارها الفاعل الأكبر في هذه القضية وإمكانية التوصل لرؤية بعيدة المدى وخفض التوترات وحل الدولتين، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تغيير الرؤية الأمريكية والغرب تجاه ما يحدث في غزة.

غزة قطاع غزة مصر فلسطين اكسترا نيوز أمريكا دول الغرب

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