الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رانيا يحيى لـ"الشاهد": الشخص الأمى كان يسمع قصائد أم كلثوم وأحمد شوقى

رانيا يحيى
رانيا يحيى

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن وجود قنوات لديها تأثير في تقديم منتج ثقافي أمر ضروري، مشيرة إلى أن المنتج الموسيقي الذي ظهر في المجتمع كان انعكاسًا لتغيرات مجتمعية؛ لأن أي فن هو انعكاس للمجتمع.

وأضافت يحيى خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "خلال سنوات طويلة هناك حالة من التردي في التعليم والثقافة والوعي وهذا انعكس على الشخصية المصرية بشكل عام".

وتابعت: "أخلاقيات الشخصية المصرية تراجعت، وقديمًا كان هناك وعي حقيقي عند الناس، الشخص الأمي كان يسمع قصائد أم كلثوم وأحمد شوقي، لكن الآن حدث العكس".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز رانيا يحيى الموسيقى أم كلثوم

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