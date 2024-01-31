رانيا يحيى لـ"الشاهد": مزج الموسيقى الشرقية مع الآلات الغربية لقى تفاعل الجمهور

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن الدراسة في أكاديمية الفنون جعلتها منفتحة على الموسيقى الغربية.

وأضافت "يحيى" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "وجدنا أن عدد الجمهور ليس كبيرًا خصوصًا أن جمهورنا محدود جدًا، بدأنا تقديم مؤلفات للمؤلفين المصريين أمثال راجح داود، عمر خيرت، وجمال سلامة وغيرهم".

وتابعت: "الموضوع اختلف والجمهور تنوع أكثر، وبدأ يحس بالمذاق الشرقي بشكل أكبر، وبدأنا نقدم الألحان الشرقية لكبار المطربين بالآلات الغربية"، فأصبح هناك تنوع ومزج ثقافي بين الشرق والغرب والجمهور تفاعل بشكل أكبر.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.