رانيا يحيى لـ"الشاهد": مصر مليئة بالمواهب.. والمبدعون يحتاجون لمن يكتشفهم

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن مصر مليئة بالعديد من المواهب، والمبدعون يحتاجون لمن يكتشفهم.

وأضافت "يحيى" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "عملنا ملتقى للشباب في الأقصر في قصر ثقافة وجالنا شكاوى كثيرة جدًا، إحنا محتاجين غربلة هذا المشهد بوضع بعض المسئولين الدارسين المتخصصين في مجالات الفن المختلفة".

وتابعت: "موظفو قصور الثقافة يفتقدون لمحة الفن في كثير من الأحيان، الثقافة خدمة وليست سلعة، لكن الآن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة علينا دور في تغيير تفكيرنا ونأخذ من المنتج الثقافي ندر منه ربحًا ونقدم خدمة في الوقت نفسه".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.