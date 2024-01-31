رانيا يحيى لـ"الشاهد": ثروت عكاشة شخصية مستنيرة ونهض بالثقافة المصرية

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن فترة الخمسينيات كانت تشهد نهضة ثقافية حقيقية.

وأضافت "يحيى" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "فترة الراحل الدكتور ثروت عكاشة كانت مهمة وكان رجلًا مستنيرًا جدًا ومثقفًا وواعيًا وله كتب ثقافية مهمة جدًا".

وتابعت: "كانت لديه خطة للنهوض بالثقافة والدولة ساعدته على ذلك"، مشيرة إلى أن الثقافة استراتيجية دولة ولا بد من وجود إرادة حقيقية والرئيس دائمًا يتحدث عن بناء الإنسان ودور الفن، ولا بد أن تتكاتف كل المؤسسات لخلق رؤية استراتيجية حقيقية على الأرض".

واستكملت: "هناك فرق بين الكلام المكتوب والواقع على الأرض، ومصر بها الكثير من المواهب".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.