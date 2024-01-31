رانيا يحيى لـ"الشاهد": عدد العازفين فى مصر قليل جدًا مقارنة بعدد السكان

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن عدد العازفين قليل جدًا مقارنة بعدد المواطنين في مصر.

وأضافت يحيى خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "عدد العازفين والمتخصصين في مجالاتنا سواء الموسيقى الشرقية أو الغربية بسيط جدًا مقارنة بعدد الناس".

وتابعت: "يجب أن يكون هناك اهتمام بالعازفين ومواردهم الذاتية وشكلهم وهيئتهم وتأهيلهم تأهيلًا دراسيًا، أكاديمية الفنون تؤهل حتى التخرج، لكن لا بد أن تكون هناك مؤسسات تستكمل مسيرة أكاديمية الفنون".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.