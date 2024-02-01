محمد الباز: التشاؤم جريمة.. والمصريون سيتجاوزون كل الأزمات

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر الآن تمر بمرحلة مفترق طرق، متابعًا: “إما البلد دي تكمل وتعيش وتتقدم وتبقى بلد قوية ومالكة قرارها وتحمي أمنها واستقراها، أو نفرط فيها فنلاقي نفسنا مهزومين”.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "مَن يريد أن يعرف مصر لا ينظر لحاضرها فقط ولا يفكر في مستقبلها فقط، يجب أن ينظر لتاريخها وناسها".

وتابع: "المصريون ليسوا شعبًا سلبيًا أو شاري دماغه، إحنا مش كدة خالص إحنا متصالحين مع نفسنا عايشين الحياة ببساطة، لكن أول ما تجد إن في احتياج لوقفة تلاقينا موجودين لذلك صعب جدًا حد يهزم هذا الشعب، ولا عدو خارجي ولا داخلي، كم أمة ودولة وجيش عدت على البلد دي وخرجوا مخدوش مننا حاجة، إحنا أثرنا في الناس، محدش قدر يكسرنا أو يغيرنا".

محمد الباز: مصر أقدم شعب وأقدم دولة مركزية في التاريخ

وأكد أن مصر أقدم شعب في التاريخ وأقدم دولة مركزية في التاريخ، ولديها قدرة على المواجهة بشكل كبير، مضيفًا: "الأمور والمشاكل الداخلية مش هتقدر تهزمنا، التشاؤم الموجود عند البعض جريمة، آه الظروف صعبة ومحدش متجاهل ده رئيس الدولة والحكومة وكل الناس بتتناقش إزاي نعبر هذه الأزمة".

وتابع: "عندما تعرضت مصر لهزيمة 5 يونيو 1967 كان في ناس شايفين إن البلد دي مش هتقوم تاني، والهزيمة كانت ساحقة تسببت فيها عوامل داخلية وخارجية وتقصير ولا أحد كان لديه أمل في تحويل الهزيمة إلى انتصار، هذا الشعب بجيشه وناسه في خلال 6 سنوات انتصر".

وأشار إلى أن هزيمة 67 كانت هزيمة عبثية، متابعًا: "جيشك لم يحارب كان في استهانة والناس مش عاملة حسابها فكانت هزيمة عبثية، كيف تقنع هذا الشخص المهزوم إنه يحارب وينتصر كانوا بيقولوا علشان المصريين يعبروا خط بارليف محتاجين معجزة وماخدوش بالهم إن المعجزة موجودة وهي الإنسان المصري".

واستكمل: "كل الأسباب تقول إننا لن تنتصر فتنتصر، إحنا مش بنصبّر حد هما دول المصريين.. اليأس جريمة ويجب أن تكون قناعة الناس إننا سنتجاوز كل الأزمات".