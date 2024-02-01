محمد الباز: مصر لديها قرار بعدم الخضوع

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الأزمة التي تشهدها الدولة ليست أزمة غلاء أسعار، لكن الغلاء عرض للأزمة فقط.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة"، عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أن المسألة مرتبطة بوجود هذا البلد والتحديات الموجودة للحفاظ على أمن مصر القومي، متابعًا: "مصر لديها قرار بعدم الخضوع، في ناس عايزة تاخد أرضنا، وصياغة القرار المصري بصورة لا تناسبنا".

وتابع: "الحل يجب أن يكون بتاعنا كلنا، وهذا الأمر ليس جديدًا، إذا لم نصارح أنفسنا بحقيقة الأوضاع ولم نقرر تحمل حل هذه الأزمة كلنا هنتضر".

وأردف: "المسألة الآن ليست مرتبطة بحكومة أو بمسئول أو إعلامي، إحنا الآن في وقت لا بد أن يكون الجميع في مركب واحد، لكن للأسف يسير في بحر كله عواصف، إما أن الجميع يعمل لإنقاذ هذه المركب من العواصف وإما ستكون النتائج وخيمة جدًا".