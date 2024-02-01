عادل سميح: حمدي أبوجليل ظل "الطفل الذي يحمل في قلبه الدهشة"

قال الشاعر والكاتب عادل سميح، إن علاقته بالمبدع الراحل حمدي أبو جليل، بدأت منذ ٢٢ سنة، مؤكدا أنه ظل على ما هو عليه طوال فترة معرفته به "الطفل الذي يحمل فى قلبه الدهشة".

أضاف"سميح"، ضمن فعاليات ندوة "القاهرة شوارع وحكايات" للراحل حمدي أبو جليل، في محور"مستقبلات" في القاعة الرئيسية ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة كل من أحمد اللباد، حسام جاد، أن كتابه "القاهرة شوارع وحكايات" صدر في طبعته الرابعة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، مشيرا إلى أنه هو من قام بتصحيح هذا الكتاب، لافتا إلى أن الطبعات السابقة كانت ممتلئة بالأخطاء اللغوية، ولفت إلى أنه اتفق مع الفنان أحمد اللباد لوضع تصور بصري عن القاهرة التاريخية وهو ما جعل هذا الكتاب في طبعته الجديدة قيمة ومفغايرة عن طلعاتها السابقة.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.