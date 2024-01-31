عادل عصمت: كتبت الشعر فى مرحلة الثانوية العامة وتركته لصالح القصة القصيرة لهذا السبب

قال الكاتب عادل عصمت إن قراءة القرآن الكريم والأعمال التراثية والأدبية هى من شكلت مخزونه اللغوى والإبداعى، مشيرا إلى أنه فى مرحلة الثانوية العامة توجه لكتابة الشعر لكن تخلى عنه لصالح القصة القصيرة ومن ثم لصالح كتابة الرواية نظرا لما يتطلبه الشعر من موهبة واستعدادات كبيرة.

جاء ذلك ضمن فعاليات ندوة "قضايا ثقافية.. ورش الكاتبة العربية" ضمن فعاليات الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته ال٥٥، ويشارك فيها الكاتبة العمانية إشراق النهدى، والكاتبة هدى أنور، ويديرها الكاتبة ميادة الفيشاوي.

وردا على سؤال الكاتبة ميادة الفيشاوى عن من أول من آمن بموهبته فى بدايته؟ قال عصمت: "أنا من آمنت بموهبتى ومن ثم ساعدت نفسي لتطوير موهبة الكتابة".

وأشار عصمت إلى أنه يشفق على الجيل الجديد من الكتاب الشباب نظرا لضعف الحركة النقدية اليوم وهو ما يؤثر بالتبعية على مسار حركة ابداعات الكتاب الجدد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.