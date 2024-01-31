الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حسن عبد الموجود: الغيطاني كان لديه قدرة على تقليب التربة لاكتشاف المواهب الصحفية

ندوة جمال الغيطاني
ندوة جمال الغيطاني بمعرض الكتاب

قال الكاتب حسن عبد الموجود، إن الكاتب والمؤرخ الراحل جمال الغيطاني كان لديه القدرة على تقليب التربة لاكتشاف مواهب صحفية من الشرق والغرب وقت رئاسته تحرير جريدة" أخبار الأدب".

وأضاف "عبد الموجود" ضمن فعاليات ندوة جمال الغيطاني ضمن فعاليات محور "مشروعات السرد العربي" فى الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ٥٥، ويشارك فيها الشاعر والناقد شعبان يوسف، والإعلامى الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور، أن جمال الغيطاني فى الفترة الأخيرة كان دائما ما يفاجئه بمسودات ومخطوطات أعماله الجديدة رغم أنه كان يقول له إنه ليس لديه جديد يكتبه، لافتا إلى أنه يتفق مع ما قاله الدكتور محمد الباز أن جريدة" أخبار الأدب" انطفأت بعد أن تركها.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

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ندوة جمال الغيطاني بمعرض الكتاب
ندوة جمال الغيطاني بمعرض الكتاب
ندوة جمال الغيطاني بمعرض الكتاب
ندوة جمال الغيطاني بمعرض الكتاب
ندوة جمال الغيطاني بمعرض الكتاب
ندوة جمال الغيطاني بمعرض الكتاب
جمال الغيطاني الصالون الثقافي الدكتور محمد الباز الدورة الخامسة والخمسون بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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