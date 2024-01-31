الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسارح معرض الكتاب تجذب الزوار (صور)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت مسارح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، زحاما شديدا من قبل الزائرين في يومه السابع، حيث تجمع المئات من الزائرين للاستمتاع بالعروض المقدمة.

وحرص الزائرون على التقاط الصور التذكارية مع ذويهم تخليدًا لذلك اليوم، كما قاموا بالتفاعل مع العروض المقدمة والأغاني الوطنية التي تقدمها المسارح، ونشرت البهجة والسرور على وجوه الزائرين خاصة الأطفال التي كانت تلهو وتتفاعل مع عروض المسرح.

وكان قد سجل معرض القاهرة الدولي للكتاب حضورًا جماهيريًا كبيرًا، أمس الثلاثاء، بنحو 355201 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن، إلى ‏1993798 زائرًا، مُقتربًا بذلك من المليون الثاني خلال 6 أيام من فتح أبوابه للجمهور، وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ انتقال معرض القاهرة الدُولي للكتاب لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
مسارح معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب الصور التذكارية الأغاني الوطنية معرض الكتاب 2024

مواد متعلقة

"حياة كريمة" تساعد زائري معرض القاهرة للكتاب في يومه السادس

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس