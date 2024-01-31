مسارح معرض الكتاب تجذب الزوار (صور)

شهدت مسارح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، زحاما شديدا من قبل الزائرين في يومه السابع، حيث تجمع المئات من الزائرين للاستمتاع بالعروض المقدمة.

وحرص الزائرون على التقاط الصور التذكارية مع ذويهم تخليدًا لذلك اليوم، كما قاموا بالتفاعل مع العروض المقدمة والأغاني الوطنية التي تقدمها المسارح، ونشرت البهجة والسرور على وجوه الزائرين خاصة الأطفال التي كانت تلهو وتتفاعل مع عروض المسرح.

وكان قد سجل معرض القاهرة الدولي للكتاب حضورًا جماهيريًا كبيرًا، أمس الثلاثاء، بنحو 355201 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن، إلى ‏1993798 زائرًا، مُقتربًا بذلك من المليون الثاني خلال 6 أيام من فتح أبوابه للجمهور، وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ انتقال معرض القاهرة الدُولي للكتاب لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب