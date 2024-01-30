الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تساعد زائري معرض القاهرة للكتاب في يومه السادس

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

حرصت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على التواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، حيث قام متطوعي المبادرة بنشر الدور الذي قامت به المبادرة من إنشاءات وتطوير قرى الريف، لزائري المعرض، وتحدثوا عن أهداف المبادرة خلال السنوات القادمة.

وقال أحد المتطوعين إنهم متواجدون في اليوم السادس لمعرض الكتاب لمساعدة الزائرين في الوصول لما يحتاجوه، كما قال إنهم تحدثوا معهم عن الإنجازات التي نفذتها المبادرة خلال السنوات الماضية داخل الريف المصري، وذلك لنشر الوعى بما تقوم به المبادرة على أرض الواقع لخدمة سكان الريف.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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روايات الرعب والغموض تجذب زوار معرض الكتاب في يومه السادس (صور)

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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