الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحت شعار "اتدلع يا علي".. علي معلول داخل قاعة الأطفال بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تحت شعار «علي يا علي اتدلع يا علي» قام بعض دور النشر فى قاعة الأطفال بمعرض الكتاب ببيع «مذكرات صغيرة» عليها صورة لاعب الأهلي علي معلول.

ويظهر علي معلول برقصته الشهيرة على غلاف المذاكرات الصغيرة مما جذب أنظار عشاق ومحبي المارد الأحمر.

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وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

ولأول مرة خصصت أرض معارض مصر قاعة جديدة تحمل رقم 5، لإقامة معرض كتاب الطفل، ويجري الآن تجهيز القاعة الجديدة لتناسب الهدف من إقامتها، وصرح الدكتور شوكت المصرى، مدير الأنشطة الثقافية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بأن فكرة إقامة معرض للطفل هي فكرة قديمة وأقيم مرة في الثمانينيات، ولكن الفكرة عادت مرة أخرى، حيث تضمنت الفكرة تخصيص مساحة داخل معرض الكتاب لإقامة معرض للطفل، سواء في مدينة نصر أو في مركز مصر للمعارض الدولية.

وأضاف: "الإضافة الحقيقية هى تخصيص قاعة كاملة للأطفال وبداخلها النشاط، كما أن جناح لطفل أصبح في مبنى مستقل بذاته في القاعة 5، ويضم كل ناشري الأطفال بشكل كامل، بعد أن كان الجزء المخصص للطفل جزء من جناح فى المعرض".

وتابع: "فى نصف هذا الجناح تم تخصيص 400 متر خاصة بأنشطة الأطفال، بما فيها الأنشطة التي تم استحداثها الخاصة بشخصية المعرض، وبالتحديد شخصية معرض الطفل الأستاذ عبد التواب يوسف".

معرض الكتاب
معرض الكتاب
VID-20240201-WA0000
VID-20240201-WA0000
دور النشر قاعة الأطفال بمعرض الكتاب قاعة الأطفال معرض الكتاب الاهلى على معلول على معلول برقصته الشهيرة المارد الأحمر

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