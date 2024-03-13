دعاء 3 رمضان اليوم الأربعاء 13-3-2024.. وأدعية الإفطار

تتصاعد حدة البحث عن دعاء يوم 3 رمضان الأربعاء 13-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع انطلاق شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار الذي يغلق فيه باب النار وتفتح أبواب الجنة ويضاعف فيه الحسنات.

دعاء يوم 3 رمضان مكتوب الأربعاء 13-3-2024

يمكن معرفة صيغ دعاء يوم 3 رمضان مكتوب الأربعاء 13-3-2024 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق والعتق من النار وذلك كما يلي:-

اللهم إلهمني أن أطرق بابك كلما غرقت.. وعلمني ألا نجاة إلا بك وألا مفر منك إلا إليك.. رب اهدني إلى وجهتك واجعلها وجهتي في كل وقت وحين.. واقبلني يا الله في رحابك بذنوبي.. وأخطائي وضعفي وقلة حيلتي.. فلا يعصمني من هوى النفس سواك.. اللهم تنهيدة فرح من كل شئ استصعبنا حدوثه وحدث بفضلك.

رب في هذا الشهر الكريم.. حقق لنا كل أمر جميل ننتظره حدوثه.. اللهم أكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور.. اللهم اجعل شهرنا هذا فرج لكل صابر.. وشفاء لكل مريض.. واستجابة لكل دعاء.. ورحمة لكل موتانا وموتا المسلمين.

اللهم أبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس.. وحزن الليل وبكاء القلب.. وموت الضمير وسوء الخاتمة.. اللهم ثبت فينا أملا جديدا للحياة.. واستجابة لكل ما في صدورنا.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 13-3-2024

أصبحنا وأصبح الملك لله.. والحمد لله.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.



دعاء للمتوفين في رمضان الأربعاء 13-3-2024

اللهم اغفر له وارفع درجته في المهندسين.. واخلفه في عقله في الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه.. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.

دعاء الإفطار في رمضان

اللهم لك صومت وعلى رزقك افطرك وبك آمنت وعليك توكلت.. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. واشهد أن محمد رسول الله.. اتبلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله.

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