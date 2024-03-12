دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان 2024 مكتوب.. أدعية الإفطار للصائم

يحتفل المسلمين في جميع أنحاء العالم اليوم باليوم الثاني من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 ويبحث الكثير من الناس عن أفضل الأدعية المستجابة في هذا الشهر الكريم، وفي هذا الصدد يقدم الدستور في التقرير التالي أفضل الأدعية المستجابة في اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 على النحو التالي.

دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم

رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه.

اللهم أحييني على سنة نبيك وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن.

ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري اغفره لي اللهم اكتب لي تغييرا للأفضل في نفسي وحالي وحقق لي ما أتمنى ولا تجعلني وجعا ولا عبئا لأحد من خلقك اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري ولا تخذلني بقلة صبري ولا تحاسبني بقلة استغفاري فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب منها من قول أو عمل.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تلطف بنا وأن تبدل أقدارنا إلى أحسنها إنك قادر على كل شئ.

اللهم إني فوضت أمري إليك ثقة وإيمانا بحسن تدبيرك ربي اختر لي ولا تخيرني يارب اكتب لي الخير أينما كان وأرضني به وأشرح لي صدري ويسر لي أمري.

دعاء ما قبل المغرب في رمضان

اللهم يا من كفانا كل شيء اكفني ما أهمني من أمور الدنيا والآخرة وثبتني على ما يرضيك وقربني ممن يواليك واجعل غاية حبي وبغضي فيك ولا تقربني ممن يعاديك وأدم علي نعمتك وبرك ولا تنسني ذكرك وألهمني في كل حال شكرك وعرفني قدر النعم بدوامها وقدر العافية باستمرارها.

اللهم أكفني شر الدنيا وما فيها وأرزقني خير الدنيا ومافيها وأحسن خاتمتي ربي وارزقني الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمرى وتغني بها فقري وتذهب بها شري وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلوا بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام اللهم قني شر نفسي واعزم لي على ارشد أمري اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عملت وما جهلت.

أدعية ما قبل الإفطار مستجابة

ربِّ أعِنِّي وَلا تُعِنْ عَلَيَّ وَانصُرْنِي وَلا تَنصُرْ عَلَيَّ وَامكِرْ لِي وَلا تَمكِرْ عَلَيَّ وَأهدِنِي وَيَسِّرِ الهُدى إلَيْكَ وَانصُرْنِي عَلَى مَن بَغى عَلَيَّ. ربِّ اجعَلنِي لَكَ شاكِرًا، لَك ذاكِرًا، لَك راهِبًا، لَك مُطاعًا، إلَيْك مُخبِتًا، أواهًا، مُنيبًا. ربِّ تَقبَّل توبتي، واغسِل حُوبتي، وأجِبْ دعوتي، وثبِّتْ حُجتي، وأهدْ قَلبي، وسدد لِساني، وأسلُّ سخيمة قَلبي.

اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني، وانقطاع عمري. اللهم إنِّي أسألُك بأنِّي أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

اللهم إنِّي أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعلية والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجزام والبرص وسيء الأسقام.

