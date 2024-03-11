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سحور 2024.. طريقة عمل شكشوكة البيض بالسبانخ بطريقة سهلة ولذيذة

شكشوكة البيض بالسبانخ
شكشوكة البيض بالسبانخ

يحرص المواطنين على معرفة طريقة عمل شكشوكة البيض بالسبانخ، لذا تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

سحور 2024.. طريقة عمل شكشوكة البيض بالسبانخ بطريقة سهلة ولذيذة 

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والشهية والصحية  فى الوقت نفسه لذلك نقوم بتقديم طريقة عمل شكشوكة البيض بالسبانخ  بشكل مختلف تماما، فشكشوكة البيض بالسبانخ واحدة من أهم الوجبات والوصفات  المحببة للمصريين خاصة في فصل الشتاء وتصلح جدا لتقديمها خلال وجبة السحور حتى يشعر الناس اثناء الصيام في اليوم التالي بالشبع ويكون الجسم مستفيد من مكوناتها الصحية.

 

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ونقدم إليك في هذا التقرير طريقة عمل شكشوكة البيض بالسبانخ في خطوات سهلة وبسيطة:

مقادير شكشوكة البيض بالسبانخ  

  • السبانخ: نصف كيلو سبانخ فريش او مفرزة.
  • البصل: عدد ١ ثمرة بصلة كبيرة مفرومة في الكبة.
    الفلفل الاحمر: عدد 1 ثمرة صغيرة من الفلفل الاحمر الحامى تكون  مفروم.
  • البيض: عدد 5 حبات بيض احمر.
  • الملح: نصف ملعقة صغيرة من الملح.
  • الفلفل الاسود:  نصف ملعقة صغيرة  من الفلفل الاسود.
  • الزبدة: 2 مكعب من الزبدة الصفراء.
  • الزيت: 1 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

 

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خطوات تحضير شكشوكة البيض بالسبانخ

الخطوة  الأولى:
في طاسة كبيرة قومي بوضع الزبدة والزيت على نار متوسطة.

الخطوة الثانية:
ثم قومي بتشويح البصل حتى يأخذ لون ذهبي.

الخطوة الثالثة:
ثم قومي بإضافة الفلفل الاحمر مع البصل حتى يذبل.

الخطوة الرابعة:
بعد غسل السبانخ جيدا وتصفيتها من الماء قومي بتقطعيها قطع متوسطة .

الخطوة الخامسة:
قومي بتشويح السبانخ مع المكونات السابقة حتى تذبل.

الخطوة السادسة:
في وعاء خارجي قومي بضرب البيض مع ملح وفلفل اسود ورشة شطة.

الخطوة السابعة:
قومي بإضافة البيض إلى المكونات السابقة ثم قومي بالتقليب جيدا حتى يستوي البيض جيداً.

الخطوة الثامنة:
قومي بتديمها  ساخنة بجانب طرنشات الطماطم وحلقات الزيتون الاخضر والعيش البلدي أو العيش الشامي وبألف هنا.

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