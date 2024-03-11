الإثنين 11 مارس 2024
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حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل البسبوسة في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

يقدم “الدستور” خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المختلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد في الحصول على قيمة غذائية عالية.

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية في الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل البسبوسة بشكل مختلف تماما وسهل، فالبسبوسة واحدة من أهم الوصفات الحلوة المحببة للمصريين خاصة في شهر رمضان الكريم.

 

حلويات رمضان ٢٠٢٤.. طريقة عمل البسبوسة


ونقدم إليك في هذا التقرير طريقة عمل البسبوسة في خطوات سهلة وبسيطة:

مقادير البسبوسة:
دقيق البسبوسة: ١ كوب وربع من السميد "دقيق البسبوسة".
السمن: نصف كوب من السمن المذاب.
العسل: ١ ملعقة كبيرة عسل نحل.
السكر: نصف كوب من السكر.
الزبادي: ١ كوب زبادى.
جوز الهند: نصف كوب جوز هند ناعم.
البيكنج بودر: ١ كيس بيكينج باودر.

 

مكونات طريقة عمل البسبوسة.. الشربات:


السكر: ١ كوب سكر.
الماء: ١  كوب ماء.
الليمون: عصير نصف ثمرة ليمون.
العسل: ٢ ملعقة كبيرة عسل نحل.
الفانيليا: نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

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خطوات طريقة عمل البسبوسة

الخطوة الأولى:
قومى بوضع دقيق البسبوسة فى طبق، وضيفى السكر وجوز الهند والبيكينج بودر، وقلبى جيدًا حتى تتجانس المكونات.

الخطوة الثانية:
قومى بوضع السمنة فى طبق آخر، وضيفى إليها ملعقة العسل، ثم قلبى جيدًا، وإذا لم يتجانس العسل مع السمنة يمكنك وضعها على النار حتى تمتزج المقادير.

الخطوة الثالثة:
ضعى خليط السمنة والعسل على خليط الدقيق السابق مع التقليب الجيد.

الخطوة الرابعة:
قومى بدهن صينية بملعقة سمن، ثم ضعى العجينة بها وقومى بتوزيعها بالتساوى فى الصينية، ويمكنك تزيينها بالمكسرات حسب الرغبة، وبعد ذلك ادخليها الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.

الخطوة الخامسة:
خلال وضع البسبوسة في الفرن، قومى بتحضير الشربات، من خلال وضع السكر والماء في إناء وقلبيهما جيدًا، ثم ضعيه على النار، وعندما يبدأ في الغليان قومى بإضافة عصير الليمون والفانيليا وملعقتين العسل الأبيض، ثم اتركيه على نار هادئة يغلي لمدة 5 دقائق ثم قومى بإطفاء النار.

الخطوة السادسة:
عندما تنضج البسبوسة اخرجيها من الفرن وضعى عليها الشربات، واتركيها حتى تهدأ من الحرارة، ثم قومى بتقطيعها وتقديمها.

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