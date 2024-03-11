بوصفتين مختلفتين.. طريقة عمل البط بالبرتقال لذيذة بسهولة

تحتار ربات البيوت في قائمة الوجبات والحلو التي تقدمها خلال شهر رمضان الكريم لذلك حرص الدستور على تقديم جدول أكل رمضان 30 يوما.. طريقة عمل البط بالبرتقال للقراء خاصة أول يوم رمضان، حيث أنه مميز على سفر العائلات المصرية فيكثر به العزومات وغالبا ما يتم التجمع في بيت العائلة في هذا اليوم ويتم تقديم أفضل الأكلات التي يشتهر بها المصريين.

طريقة عمل البط بالبرتقال

نعرض طريقة عمل البط بالبرتقال وهى أكله تتميز بها مطابخ الدول العربية وتعد من الأكلات الشهية التي تصلح على مائدة أول أيام الشهر الكريم ويمكن تحضيرها بمقادير متوفرة في كل البيوت المصرية.

يمكن تنظيم وجبات فطار شهر رمضان 2024 من خلال بعض الوصفات المناسبة التي يمكن تحضيرها يوم بيوم، ومن بينها بعض الأكلات من الدول العربية وغيرها ونقدم من خلال الدستور يوميا وجبات الفطار والسحور.

مقادير عمل البط بالبرتقال

بطّة كبيرة الحجم ومغسولة بشكلٍ جيّد.

كوب من عصير البرتقال.

حبّة من البرتقال.

ملعقة من أوراق الرّيحان الطّازجة والمفرومة.

ملعقة صغيرة من عصير الّليمون.

كوب من العسل.

كوب من الزّبدة.

ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من زنجبيل البودرة.

طريقة تحضير البط بالبرتقال

يغسل البط بالماء وينقع لمدة ساعة فى ماء مضاف له ملعقة دقيق كبيرة، وملعقة ملح كبيرة، و2 ملعقة طعام خل مع عصير ليمون ثم يغسل بالماء جيدا.

يخلط الجزر والبصل والملح والفلفل وبشر البرتقال ويحشى داخل البطة بنصف الكمية، ونترك باقى الكمية لوضعها فى قاع الصينية.

نخلط عصير البرتقال مع الليمون، ونضيف قليل من الملح والفلفل ويسكب على البطة، وتوضع فى صينية ثم تغلف بورق الفويل، وتوضع فى الفرن نحو3 ساعات.

نراعى أن نضيف نصف كوب ماء إلى كوب ماء كل ساعة إلى الصينية حتى لا يجف البط، ونقلبه بين حين وآخر ونأخذ بالملعقة الصوص ونسكبه على البط.

قبل النضج بنصف ساعة ندهن البط بملعقة العسل أوالمربى ونسكب بالملعقة عليها بعض الصوص من الصينية، ونترك البط دون غطاء حتى يحمر.

كيفية عمل البط بالبرتقال بطريقة أخرى

فصوص البرتقال

1/2 ملعقة كبيرة من دهن البط

فلفل أحمر حار بودرة (شطة)

ملعقتين كبيرتين عصير برتقال

نصف ملعقة صغيرة بشر برتقال

زيتونة خضراء مملحة مقطعة

نصف ملعقة صغيرة من ماء الزيتون المملح

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

نصنع بعض الشقوق فى جلد البطة ولكن لا نصل لأعمق من الجلد نفسه ثم نضعها فى مقلاة وجانب الجلد لأسفل.

نسخنها قليلا حتى يتساقط بعض الدهن منها ثم نأخذ منه مقدار وننقله لإناء آخر.

يقلى الصدر حتى يصبح الجلد مقرمشا وذهبى اللون ونسخن الفرن على درجة 200 م / 390 ف ثم يقلب ويترك ليطهى 1 - 2 دقيقة أو حتى يبدأ فى التلون من الجانب السفلي.

ندخله الفرن وجانب الجلد لأعلى ويطهى من 6 - 8 لدقائق أو حتى يصل لمستوى النضج المرغوب.

بعد نضجه نلفه فى ورق الفويل ونتركه ليرتاح لخمس دقائق خارج الفرن.

طريقة تحضير الصوص

نضع دهن البط فى قدر صغير ونضيف الشطة ويترك ليسخن برفق لــ 30 ثانية..

نضيف عصير وبشر البرتقال ونتركه ليغلى برفق حتى يقل للثلث أو حتى يكتسب قواما سميكا.

وفى النهاية نضع الزيتونة وماءها المملح ونضع ملح وفلفل حسب الرغبة ويحفظ دافئا..

عندما يبرد الصدر قليلا نصب القليل من عصارته على الصوص ويقلب ثم يقطع الصدر لشرائح سميكة وتقدم مغطاة بالبصل ويرش عليها بعض من صوص البرتقال.