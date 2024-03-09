أفكار إفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل طاجن العكاوي بالخضار في المنزل

مع اقتراب شهر رمضان 2024 تبحث السيدات عن وصفات مميزة يمكن تحضيرها خلال الشهر الكريم من بينها طريقة عمل طاجن العكاوي بالخضار في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

طريقة عمل طاجن العكاوي بالخضار في المنزل

ونقدم في السطور التالية طريقة عمل طاجن العكاوي بالخضار في المنزل، وهى واحدة من أبرز الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان 2024.

وتعتبر وجبة العكاوي من أكثر الأكلات التي يرغب الكثير منا تناولها بشكل مستمر، مما يدفع الكثير للبحث عن الطريقة الخاصة بها.

وتسلط الضوء في السطور التالية على التفاصيل الكاملة عن طريقة عمل العكاوي بالخضار، وذلك لتوضيح التفاصيل الكاملة عن طاجن العكاوي.

مقادير العكاوي بالخضار

المقادير:

عكاوي مقطعة ومغسولة جيدًا.

جزر مقطع دوائر.

بصل مقطع دوائر.

بطاطس مكعبات.

بسلة.

فاصوليا خضراء.

ملح.

فلفل اسود.

مرق لحم أو ماء.

بهارات لحم.

نصف معلقة صغيرة من القرفة.

٢ معلقة كبيرة صويا صوص.

كوب طماطم معصورة.

معلقة صغيرة من الثوم المفروم.

ورق لورا.

٤ فصوص حبهان.

سمن.



طريقة تحضير العكاوي بالخضار المشكل في الفرن

تتلخص طريقة تحضير العكاوي بالخضار المشكل في الفرن فيما يلي:-

الخطوة الأولى:

في البداية تغسل العكاوي جيدًا ثم تشوح بالزيت أو السمن لتأخذ لونا من كل الجهات ثم يضاف عليها البصل وورق اللورا أو الغار والفلفل الأسود والحبهان.

الخطوة الثانية:

يشوح الخليط لمدة سبع دقائق ثم يضاف ماء ساخن ويترك ساعة أو أكثر لتنضج العكاوي حسب حجمها،يضبط الملح والفلفل.

الخطوة الثالثة:

ونترك الوعاء حتى يصفر البصل والثوم المفروم بالزيت أو السمن ثم يضاف الخضار المقطع مكعبات ويشوح معًا 7 دقائق ثم يضاف عصير الطماطم ويترك يتسبك معا 10 دقائق.

الخطوة الرابعة:

نضيف معلقة صغيرة سكر للحد من طعم الطماطم وممكن نضيف معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، وبعد ذلك نضيف الشوربة للخضار ويترك ثلث ساعة للتسوية فقط، ثم نضيف الخليط بأكمله بالخضار في طاجن كبير ويمكن زيادة بعض المرق إذا احتاج الأمر.

الخطوة الخامسة:

يغلف الطاجن بورق الزبدة ثم فوقه ورق الفويل، ثم يدخل الفرن 190 درجة ساعة أو أكثر حسب حجم الطاجن، ثم يرفع الفويل عن الوجه ونشعل الشواية ليأخذ لون من الوجه.

الخطوة السادسة:

يقدم الطاجن مع الأرز الأبيض أو بالشعرية حسب الرغبة، مع طبق السلطة الخضراء والليمون.

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