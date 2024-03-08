أفكار إفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل النجرسكو بالفراخ في المنزل

مع اقتراب شهر رمضان 2024 تبحث السيدات عن وصفات مميزة يمكن تحضيرها خلال الشهر الكريم من بينها طريقة عمل النجرسكو بالفراخ في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

أفكار إفطار رمضان 2024

ونقدم في السطور التالية طريقة عمل النجرسكو بالفراخ في المنزل، وهي واحدة من أبرز الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان 2024.



وتعتبر وجبة النجرسكو بالفراخ من أكثر الأكلات التي يرغب الكثير منا تناولها بشكل مستمر، مما يدفع الكثير للبحث عن الطريقة الخاصة بها.

وتسلط الضوء في السطور التالية على التفاصيل الكاملة عن طريقة عمل النجرسكو بالفراخ وذلك لتوضيح التفاصيل الكاملة عن النجرسكو بالفراخ.

طريقة عمل النجرسكو بالفراخ في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

المقادير:

الدجاج: 4 من صدور دجاج مقطعة.

المكرونة: 1 كيس مكرونة أقلام 450 جرام.

المشروم: 1 كوب.

البصل: عدد 1 ثمرة كبيرة.

والثوم: عدد 7 فصوص ثوم كبيرة.

زعتر: 1 ملعقة صغيرة.

بقدونس:.

جبن موتزاريلا.

الدقيق: 4 ملاعق كبيرة.

لبن: نصف لتر.

سمن.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير النجرسكو بالفراخ

الخطوة الأولى:

قطعي البصل مكعبات صغيرة وضعيها في طاسة بها سمن على النار حتى تصفر.

الخطوة الثانية:

أضيفي الثوم المفروم وقلبيهم جيدًا وأضيفي قليلًا من الزعتر المفروم.

الخطوة الثالثة:

أضيفي الدجاج المقطع والمشروم والملح والفلفل وقلبيها جيدا.

الخطوة الرابعة:

اسلقي المكرونة في ماء مغلي وزيت وملح.

الخطوة الخامسة:

أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبيها جيدا وضعي السمن مع الدقيق حتى يختلط.

الخطوة السادسة:

أضيفي اللبن واستمري في التقليب حتى يثقل ثم ضيفي إليه القليل من الكريمة اللباني.

الخطوة السابعة:

ضعي الخليط في طاجن الفرن وصبي عليها البشاميل ورشي عليها الجبن الموتزاريلا.

الخطوة الثامنة:

أدخليها فرنًا ساخنًا حتى يحمر وجهها.