لعشاق الأكل الإيطالي.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل في خطوات بسيطة

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

المقادير

كيلو مكرونة قلم.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

3 ثمرات بصل.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة قرفة بودر.

ربع ملعقة زنجبيل بودر.

نصف ملعقة كزبرة جافة.

ورقة لورا.

فص حبهان.

ولعمل صوص البشاميل:

كيلو حليب.

6 ملاعق كبار دقيق.

3 ملاعق كبار سمنة.

ملح وفلفل أسود.

نصف كوب كريمة طهي.

خطوات طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

الخطوة الأولى:

-تسلق المكرونة بوضعها في إناء عميق مملوء بالماء المغلي والمضاف له ملعقة كبيرة ملح.

-يتم خفض درجة الحرارة على المكرونة مع مراعاة تقليبها بين الحين والآخر حتى تنضج.

-بعد نضج المكرونة بنسبة ثلاثة أرباع دخولها في مرحلة النضج سيتم تصفيتها وشطفها تحت الماء الجاري.

-تترك المكرونة جانبا ليتم الانتهاء من باقي خطوات طريقة عمل المكرونة بالبشاميل.

الخطوة الثانية:

-تحضير اللحمة المفرومة بشكل أساسي، حيث يتم تشويح البصل المقطع مكعبات في السمنة.

-بعد أن يأخذ البصل اللون الذهبي سيتم إضافة اللحمة المفرومة ومن ثم تتبيلها بورق اللورا والحبهان وملعقة من معجون صلصة الطماطم.

-ثم يضاف الملح والزنجبيل والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والقرفة وتقلب اللحمة مدة 13 دقيقة تقريبا وترفع من على النار.

الخطوة الثالثة:

-يتم وضع الحليب في الإناء على البارد ثم يضاف له مقدار الدقيق ومقدار السمنة ويتبل بالملح والفلفل الأسود.

-يقلب البشاميل على البارد بالمضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات ثم يرفع على النار مع الاستمرار في التقليب.

-بمجرد أن يدخل البشاميل في الغليان سيتم إضافة كريمة الطهي مع الاستمرار في التقليب حتى الحصول على قوام البشاميل.

الخطوة الرابعة:

-يضاف ثلاثة أرباع كمية البشاميل على المكرونة المسلوقة ويتم تقليبها جيدا لتتشرب من البشاميل.

-توضع طبقة من المكرونة الممزوجة بالصوص الأبيض ثم طبقة سميكة من اللحمة المفرومة.

-وتضاف طبقة ثانية من باقي كمية المكرونة الممزوجة بالصوص الأبيض وعلى سطح الصينية يتم صب باقي كمية البشاميل.

الخطوة الخامسة والأخيرة:

-توضع صينية المكرونة بالبشاميل في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة.

-ثم توضع الجبنة المبشورة على سطح الصينية ويتم وضعها تحت الشواية لتذوب الجبنة وتأخذ اللون الذهبي المحمر.

-يتم تقديم الصينية قطع متماسكة بعد انتظارها نصف ساعة حتى تاخذ قوام متماسك .

-ولمن يرغب في الحصول على مكرونة بشاميل غير متماسكة سيتم وضعها في الأطباق وهي ساخنة فور خروجها من الفرن.