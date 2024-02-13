الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط أكثر من 18 طن مكرونة مجهولة المصدر قبل بيعها بالشرقية

ضبط أكثر من 18 طن
ضبط أكثر من 18 طن مكرونة

 

 تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية، من ضبط أكثر من 18 طنا من المكرونة وطن من الدقيق البلدي وكمية من السكر مجهولة المصدر، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.
وقالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إنه تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، تم تشكيل حملة مكبرة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وتم تحرير محاضر ضد أصحابها، وشملت تحرير المحضر رقم 4598 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق ضد سائق سيارة نقل دقهلية؛ وذلك لقيامه بتجميع كمية من المكرونة والشعرية قدرها 18 طنا و200 كجم، محملة على السيارة بغرض تهريبها وإعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، حيث كان متوجها لبعض المخازن غير المرخصة والتي تم تتبعها منذ فترة، وعليه تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتسليمها إلى مطحن ناصر الآلي بالزقازيق؛ وذلك لعدم وجود فواتير مع السائق تدل على مصدر المضبوطات، وتم عرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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وأضافت أنه تم تحرير المحضر رقم 4599 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مخزن؛ لقيامه بتجميع كمية من السكر بدون مستندات دالة على مصدره؛ لإعادة بيعه بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع، وتم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى إحدى فروع شركة الجملة على سبيل الأمانة على ذمة المحضر المحرر، وتحرير المحضر رقم 4600 سنة 2024 جنح مركز الزقازيق ضد مسئول مخبز بلدي نصف آلي؛ لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي قدرها عشرون شيكارة تزن طنا، قام بتجميعها من خلال إثبات مبيعات وهمية على ماكينة صرف الخبز بدون إنتاج فعلي.

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وتمت مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مطحن ناصر الآلي على ذمة المحضر المحرر، وتم تحرير المحضر رقم 4601 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق ضد مسئول مخبز، لإدارته وتشغيله مخبز بلدي نصف آلي بدون ترخيص من الجهات المختصة.

 

الرقابة التموينية مديرية التموين بالشرقية السكر مجهولة المصدر السوق السوداء بعض المخازن غير المرخصة

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