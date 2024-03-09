أكلات سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كرات اللحم بصوص الطماطم

تحتار ربات البيوت في قائمة الوجبات والحلو التي تقدمها خلال شهر رمضان الكريم لذلك حرص الدستور على تقديم جدول أكل رمضان 30 يوما.. طريقة عمل كرات اللحم بصوص الطماطم للقراء خاصة أول يوم رمضان، حيث أنه مميز على سفر العائلات المصرية فيكثر به العزومات وغالبا ما يتم التجمع في بيت العائلة في هذا اليوم ويتم تقديم أفضل الأكلات التي يشتهر بها المصريين.

جدول أكل رمضان 30 يوما.. طريقة عمل كرات اللحم بصوص الطماطم

نعرض جدول أكل رمضان 30 يوما.. طريقة عمل كرات اللحم بصوص الطماطم وهى أكله تتميز بها مطابخ الدول العربية وتعد من الأكلات الشهية التي تصلح على مائدة أول أيام الشهر الكريم ويمكن تحضيرها بمقادير متوفرة في كل البيوت المصرية.

يمكن تنظيم وجبات فطار شهر رمضان 2024 من خلال بعض الوصفات المناسبة التي يمكن تحضيرها يوم بيوم، ومن بينها بعض الأكلات من الدول العربية وغيرها ونقدم من خلال الدستور يوميا وجبات الفطار والسحور.

وحتى تقومي بالتوفير على نفسك التفكير بشكل يومي في أصناف الأطعمة التي يمكنك تقديمها على مائدة الإفطار، إليكِ قائمة بأصناف الأطباق التى يتم تقديمها على سفرة أول يوم رمضان كما نقدم طريقة عمل كرات اللحم بصوص الطماطم.

مقادير كرات اللحم بصوص الطماطم في المنزل

المقادير:

نصف كوب صلصة طماطم.

4 فصوص ثوم مفرومة.

٣ ورقات لورا.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

شريحتان من خبز التوست الأبيض.

1/4 كوب حليب.

1 1/2 كوب جبن بارميزان مبشور طازجًا.

1 بيضة.

1/4 كوب من البقدونس المفروم.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة شمر مطحون

1/4 ملعقة صغيرة اوريجانو مجفف

طريقة تحضير كرات اللحم بصوص الطماطم



الخطوة الأولى:

في مقلاة كبيرة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة عالية، حمر الثوم قليلًا في الزيت مع ورق الغار ورقائق الفلفل الأحمر، أضيفي الطماطم واتركيها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، عندما تبدأ في التكسير اسحق الطماطم بخشونة باستخدام هراسة البطاطس، يتبل بالملح والفلفل، ويبقى دافئا.

الخطوة الثانية:

في هذه الأثناء في معالج الطعام اخفق الخبز حتى يصبح حجم فتات الخبز في وعاء كبير، انقعي فتات الخبز في الحليب لمدة 5 دقائق، أضيفي باقي المكونات واخلطي جيدًا باستخدام يديك.



الخطوة الثالثة:

اعمل بأيدي مدهونة قليلًا بالزيت، وشكل كل كرة لحم باستخدام ملعقتين كبيرتين (30 مل) من الخليط.

الخطوة الرابعة:

ضعي كرات اللحم في صلصة الطماطم، غطيها واتركيها لمدة 10 دقائق على نار متوسطة منخفضة مع تقليبها عدة مرات أثناء الطهي، اكشف الغطاء واستمر في الطهي لمدة 10 دقائق أو حتى ينضج تمامًا.

الخطوة الخامسة:

قدمي كرات اللحم مع الباستا أو الخبز الطازج.

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