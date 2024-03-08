جدول أكل رمضان 30 يوما.. وطريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

تحتار ربات البيوت في قائمة الوجبات والحلو التي تقدمها خلال شهر رمضان الكريم وخاصة أول يوم رمضان، حيث أنه مميز على سفر العائلات المصرية فيكثر به العزومات وغالبا ما يتم التجمع في بيت العائلة في هذا اليوم ويتم تقديم أفضل الأكلات التي يشتهر بها المصريين.

جدول أكل رمضان 30 يوما.. طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل



يمكن تنظيم وجبات فطار شهر رمضان 2024 من خلال بعض الوصفات المناسبة التي يمكن تحضيرها يوم بيوم، ومن بينها بعض الأكلات من الدول العربية وغيرها ونقدم من خلال الدستور يوميا وجبات الفطار والسحور.

وحتى تقومي بالتوفير على نفسك التفكير بشكل يومي في أصناف الأطعمة التي يمكنك تقديمها على مائدة الإفطار، إليكِ قائمة بأصناف الأطباق التى يتم تقديمها على سفرة أول يوم رمضان كما نقدم طاجن اللحمة بالبصل.

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

أفضل أكلة في رمضان.. طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل:

في السطور التالية نقدم طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة:

المقادير:

اللحم: نصف كيلو من اللحم مقطّع إلى مكعبات.

البصل: 2 ثمرة بصل مقطّع إلى مكعبات متوسّطة الحجم.

الثوم: 7 فصوص ثوم مفروم.

الزيت: ملعقتان كبيرتان من الزيت

الملح: حسب الرغبة.

الفلفل الأسود: ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

البابريكا: ربع ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل:

الخطوة الأولى

في بداية خطوات طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل، يغسل اللحم جيدًا بالماء والخل، ثم يوضع في القدر مع ملعقتين من السمن والتوابل ويقلب حتى يتغير لونه ثم يضاف البصل ويشوح قليلًا.

الخطوة الثانية:

يحمّي الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة، بعد ذلك يتم إضافة البصل والثوم مع رشة ملح وقلّبي من وقت إلى آخر حتى تذبل.

الخطوة الثالثة:

توضع مكعبات اللحم وتترك حتى تنضج من كل الجهات، بعد ذلك يتبل بالفلفل الأسود والفلفل الأحمر، وبعد ذلك يتم رفع المقلاة عن النار ويقدم الطبق مباشرةً وهي ساخنة.

قائمة الأكل التى توفر عليك مجهود التفكير في فطار شهر رمضان 2024

خشاف.

سمبوسك بالجبن.

سلطة خيار بالزبادي.

شوربة لسان عصفور.

بط مشوي بدبس الرمان.

سلطة خضراء.

كنافة بالكريمة.