الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

جدول أكل رمضان 30 يوما.. وطريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

لحمة بالبصل
لحمة بالبصل

تحتار ربات البيوت في قائمة الوجبات والحلو التي تقدمها خلال شهر رمضان الكريم وخاصة أول يوم رمضان، حيث أنه مميز على سفر العائلات المصرية فيكثر به العزومات وغالبا ما يتم التجمع في بيت العائلة في هذا اليوم ويتم تقديم أفضل الأكلات التي يشتهر بها المصريين.

جدول أكل رمضان 30 يوما.. طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل


يمكن تنظيم  وجبات فطار شهر رمضان 2024 من خلال بعض الوصفات المناسبة التي يمكن تحضيرها يوم بيوم، ومن بينها بعض الأكلات من الدول العربية وغيرها ونقدم من خلال الدستور يوميا وجبات الفطار والسحور.

وحتى تقومي بالتوفير على نفسك التفكير بشكل يومي في أصناف الأطعمة التي يمكنك تقديمها على مائدة الإفطار، إليكِ قائمة بأصناف الأطباق التى يتم تقديمها على سفرة أول يوم رمضان كما نقدم طاجن اللحمة بالبصل.

txt

استعدي لسحور رمضان.. تحضير الزبادي في المنزل بأسهل طريقة ‏

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

أفضل أكلة في رمضان.. طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل:

في السطور التالية نقدم طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة:

المقادير:

اللحم: نصف كيلو من اللحم مقطّع إلى مكعبات.

البصل: 2 ثمرة بصل مقطّع إلى مكعبات متوسّطة الحجم.

الثوم: 7 فصوص ثوم مفروم.

الزيت: ملعقتان كبيرتان من الزيت

الملح: حسب الرغبة.

الفلفل الأسود: ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

البابريكا: ربع ملعقة صغيرة.

txt

أفكار إفطار رمضان 2024.. طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم

 

طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل:

الخطوة الأولى 
في بداية خطوات طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل، يغسل اللحم جيدًا بالماء والخل، ثم يوضع في القدر مع ملعقتين من السمن والتوابل ويقلب حتى يتغير لونه ثم يضاف البصل ويشوح قليلًا.

الخطوة الثانية:
يحمّي الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة، بعد ذلك يتم إضافة البصل والثوم مع رشة ملح وقلّبي من وقت إلى آخر حتى تذبل.

الخطوة الثالثة:
توضع مكعبات اللحم وتترك حتى تنضج من كل الجهات، بعد ذلك يتبل بالفلفل الأسود والفلفل الأحمر، وبعد ذلك يتم رفع المقلاة عن النار ويقدم الطبق مباشرةً وهي ساخنة.

txt

أفكار إفطار رمضان 2024.. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

 

قائمة الأكل التى توفر عليك مجهود التفكير في فطار شهر رمضان 2024
خشاف.

سمبوسك بالجبن.

سلطة خيار بالزبادي.

شوربة لسان عصفور.

بط مشوي بدبس الرمان.

سلطة خضراء.

كنافة بالكريمة.

افكار فطار رمضان ٢٠٢٤ سفرة فطار رمضان طاجن اللحم بالبصل طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل افكار فطار رمضان ٢٠٢٤ ووصفات مختلفة

الأكثر قراءة

عاجل.. ماذا قال كولر للاعبى الأهلى عن شيكابالا وثلاثى الزمالك المرعب؟

عاجل.. كلوب يحسم مصير مشاركة محمد صلاح فى مباراة مان سيتى

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

د.كريمة الحفناوى

مطالب النساء فى اليوم العالمى للمرأة

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى