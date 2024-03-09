حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم السبت 9 مارس 2024

يقدم الدستور في التقرير التالي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 حسب موقع Hindustan times على النحو التالي:



حظك اليوم لمواليد برج الحمل

حاول ضروري أن تقرب وجهك نظرك مع رئيسك فى العمل خلال الفترة المقبلة، حتى تقلل من التوتر فى الشغل. الذي يشغل بالك

لا تجعل المشاكل الأسرية تؤثر على حالتك النفسية، قاوم اى توتر لتحافظ على صحتك.

ممارسه الرياضه اليوميه بعض الوقت فقط ستكون المنقذ الأساسى لك لتحافظ على جسمك من السمنة المفرطة التى تهددك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

يدعوك مديرك فى العمل لشئ مهم فاستعد جيدًا وكن على قدر الثقة الذى وضعها فيك.

هدوء نسبى فى علاقتك بالشريك بعد فترة من الخلافات بينكما فاحرص على تهدئة الأجواء.

انت تحتاج لمزيد من ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على مستوى لياقتك البدنية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

حاول بقدر الإمكان أن تجد نفسك فى العمل، فأنت قادر على تجاوز الضغوط التى تمر بها قريبا.

لا تربط حياتك العاطفية بشخص واحد، حتى لا تتأثر عند تخليه عنك، كون صداقات كثيرة سيفيدك ذلك.

قلل من تناول المواد الحريفة مثل الفلفل الحار، لأنه سيسبب لك بعض المشاكل الصحية أنت فى غنى عنها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

لابد عليك التغلب على أوجاعك وتقديك أفضل ما لديك فى مجال العمل لتشعر بالتحسن فى أقرب وقت.

مفتاح الحياة قريب فلا تفقد الأمل به لتشعر بالراحة أينما ذهبت مع الحبيب، وهذا قد ينعكس على علاقتكما.

تعانى من الصداع وعليك التوجه للطبيب لاستشارته إذا اشتد عليك الأمر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

ستحصد نتيجة عملك الايجابية فى شكل مكافأة تميز كبيرة.

علاقتك العاطفية فى مرححلتها الأخيرة إما أن تنقذها اليوم أو ستفقدها للنهاية.

حافظ على ارتداء الملابس المناسبة فالجو مازال متقلب وعرضة للإصابة بنزلات البرد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

حاول البحث عن مصدر قوتك لتتمكن من الإنجاز فى العمل والوصول إلى مكانة كبيرة به.

تأكد من أن حكمك على الحبيب صواب كى لا تظلمه أو تتخذ قرار تندم عليه فيما بعد.

صحتك تتحسن بعد المرور بفترة من التقلبات الصحية التى كنت تظن أنك لن تشفى منها فى القريب العاجل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

لا تتمادى فى أحلام وطموحات الماضى وحقق طموحات جديدة فى عملك الحالى لأنه يتيح لك فرصة كبيرة أن يصبح لك شأن عظيم بمزيد من الصبر والاجتهاد.

لا تخشى من فقدان شريك حياتك بسبب الأزمة المالية التى تعانى منها هذه الأيام لأنه يتمسك بك ويحبك ولا يفكر فى التخلى عنك مهما كانت الظروف.

احذر لا تقف كثيرا فى الشمس لأن الصداع الشديد الذى تعانى منه اليوم بسبب انتظارك فى الشمس لفترة طويلة



حظك اليوم لمواليد برج العقرب

ينصحك أحد زملاء العمل بعدم التفكير فى ترك وظيفتك الحالية والبحث عن وسائل بديلة للخروج من الضغط العصبى.

علاقتك العاطفية ينقصها المزيد من الاهتمام بالشريك فاحرص على تعويض ما فاتكما بسبب انشغالك فى العمل الفترة الماضية.

ارتفاع واضح فى مستوى لياقتك البدنية، وثناء من طبيب التغذية الخاص بك بسبب التزامك بالنظام الغذائى الصحى الذى نصحك به الفترة الأخيرة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

تتمنى أن تجد فرصة مناسبة لصديق عزيز عليك فى مجالك المهنى حتى يكون معك دائما وحل مشكلته مع قلة العمل التى تؤثر بشكل كبير على نفسيته.



تحاول أن تثبت لشريك حياتك حبك بكل طرق بعد لفته لانتباهك فى وقت سابق بشعوره بالجفاف العاطفى من ناحيتك.

تشعر أن بصرك يضعف مرة ثانية بعد قيامك بعملية لتصحيح البشر، ولكنها مجرد أعراض ظاهرية بسبب اقتراب من الكمبيوتر والهاتف لوقت طويل.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

لا تجعل ثقتك فى زملاء العمل تجعلك تحكى كل شىء عن أسرارك المهنية، لكن مجالك المهنى حساس ويتطلب الاحزر والدقة فى كل كلمة تخرج منك.

ثق فى شريك حياتك وآراءه لكن دون أن تلغى شخصيتك، بل اجعل آراءه مجرد مشاركة لأراءك حتى لا تنعدم ثقتك فى ذاتك.

تشعر براحة نفسية كبيرة واقبال على الحياة بعد آخر نزهة مع أصدقائك وفرحتك من قلبك بهم

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

تتمكن اليوم من اكتساب خبرات إضافية ومؤثرة فى مسيرتك المهنية فاستمر على هذا المنوال.

تطلب الجلوس مع الشريك عند المساء للوقوف على أهم الخطوات القادمة فى مستقبل علاقتكما العاطفية.

تفكر فى تغيير النظام الغذائى الذى تتبعه حاليًا،.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

جدد من طريقتك فى العمل كى لا يأكل الروتين طاقتك وينهى من حياتك العملية.

الضحك ينعش القلب فتغلب على الكآبة واقترب من الحبيب أكثر من اى وقت مضى.

اعتنى بصحتك فى هذه الأيام للتغلب على تقلبات الجو وما به من أمراض.