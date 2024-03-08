الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

6 أنشطة رمضانية ممتعة وتعليمية للأطفال

زينة رمضان
زينة رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 وهو أقدس شهور العام بالنسبة للمسلمين وينتظروه من العام للعام بفارغ الصبر حتى يتقربون فيه من الله أكثر وتكثر فيه الشعائر الدينية والروحانية.
 ومن خلال المشاركة في مجموعة من الأنشطة المثيرة، يمكن للعائلات احتضان روح شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 وخلق لحظات سعيدة لا تنسى مع أطفالهم.

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تقدم “الدستور” في التقرير التالي بعض الأفكار الممتعة للاحتفال بهذا الوقت الفريد مع الاطفال.

أنشطة رمضانية ممتعة وتعليمية للأطفال:

1. زينة رمضان:
لمساعدة طفلك على الشعور بالاندماج في شهر رمضان، اصنعي ديكورات للحائط أو افعلي مشاريع صغيرة معه بنفسك واستخدمي أعماله لتجميل منزلك وخاصة غرفته واجعليه يقوم بتعليق زينة رمضان التي قام بصنعها وكتابة أسمه عليها بنفسه.

2. سجادة صلاة مصنوعة يدويا:
اسأل طفلك عن الألوان التي يحبها ويريدها تكون موجودة على سجادة الصلاة، قم بقص زخارف الحصيرة من أقمشة قديمة موجودة عندك، وقومي بتخييطها مع بعضها البعض حتى تتكون معاكي سجادة صلاة صغيرة، يعد هذا نشاطًا رمضانيًا جذابًا وتعليميًا ويجعلهم يحبون الصلاة.

 

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3. نشاط الهلال الصالح للأكل:
مع القليل من الطعام وقطاعة على شكل هلال ونجمة، يمكنك أنت وطفلك قضاء بضع ساعات في تشكيل الفواكه والخضروات للإفطار، لن يتعلموا فقط عن الأشكال المختلفة الخاصة بهذا الشهر الكريم، بل سيحصلون أيضًا على الكثير من المساعدة في المطبخ.

4. تقويم رمضان:
قومي بمنح طفلك تقويمًا لشهر رمضان يحتوي على مساحة للأعمال الصالحة لكل يوم ومكافأة لكل يوم، وهذا سيساعد الأطفال أيضًا على فهم أهمية مكافأة الأعمال الصالحة، وهو هدف آخر لرمضان.

 

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سر تسمية شهر رمضان بهذا الاسم

5. رؤية القمر:
ستكون مشاهدة مرحلة تغير القمر كل يوم أمرًا ممتعًا حيث يبدأ شهر رمضان بقمر جديد، أعطي طفلك مهمة ملاحظة الفرق كل يوم واجعليهم يرسموه، وفي نهاية الشهر، يمكن للأطفال مقارنة رسوماتهم أو صورهم للقمر، يمكن أن يكون هذا تمرينًا ممتعًا للأطفال ويساعدهم على التركيز.


6. بطاقات تهنئة رمضان:
أفضل الهدايا هي تلك المصنوعة يدوياً، خاصة عندما يصنعها طفل صغير، ما عليك سوى جلب ثلاث مواد له: الزينة والورق وأقلام الرصاص والاقلام الملونة، ثم دعي طفلك يستخدم خياله لإكمال هذا النشاط الرمضاني، امنحيهم الحرية في إنشاء العدد الذي يريدونه من البطاقات، ثم اطلبي منهم أن يتمنوا لأصدقائهم رمضانًا سعيدًا واهدائهم تلك الكروت.

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