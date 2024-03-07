الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سر تسمية شهر رمضان بهذا الاسم

شهر رمضان
شهر رمضان

كشف الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، سر تسمية شهر رمضان بهذا الاسم، مشيرًا إلى أن العرب حينما نقلت أسماء الشهور من اللغة القديمة كانت التسمية وفقًا لحالة الجو الذي يعيشون فيه.

وقال "سليمان" خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن "فصل الربيع كان في وقت الربيع فسمي بهذا الاسم، كما أن وقت رمضان من الرمض وهو شدة الحر فسمي رمضان لأن الجو كان شديد الحرارة".

وأضاف أن "المسلمين يحاولون قدر المستطاع أن يجعلوا للتسمية سببًا آخر، وهو أن رمضان جُعل للصيام والصيام خلو المعدة من الطعام والشراب مما يدفعها إلى هذه الحرارة التي يستشعر بها المرء في جوفه، فسمي رمضان لشدة حرارة جوفه من الجوع والعطش".

وتابع "هناك علماء آخرون برعوا في تفسير آخر وهو أن هذه السيئات والذنوب التي ارتكبها الإنسان فهي تعتبر أنها قد احترقت تمامًا بكثرة الأعمال الصالحة في شهر رمضان، لذلك فإن لهيب وحرارة الدعاء والتقوى التي يستشعرها المرء في هذا الشهر تنفي تمامًا هذه الذنوب" مؤكدًا أن الصحابة كانوا يستعدون لشهر رمضان طوال العام".

شهر رمضان رمضان الصيام الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم

مواد متعلقة

جمال رائف: الشركة المتحدة أعادت للدراما الرمضانية بريقها من جديد

حامد فارس: القاهرة تقود جولات مكوكية لحشد الدعم الدولى لوقف العدوان على غزة

هل تنخفض أسعار الأجهزة الكهربائية؟.. رئيس الشعبة يُجيب

محافظ البنك المركزى: "كل المشكلات هتتحل الفترة المقبلة"

نائب محافظ البنك المركزى: متوسط معدل كفاية رأس المال فى البنوك 18.6%

"المركزى": نقيس مدى قدرة البنوك على تحمل الصدمات.. والنتائج مرضية

محافظ البنك المركزى: إتاحة الدولار بكميات كبيرة تُساهم فى سرعة ضبط الأسعار

محافظ البنك المركزى: لدينا ما يكفى لسداد التزاماتنا ويفيض

الأكثر قراءة

زوج يذبح زوجته في الشارع بالبحيرة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

عطل فنى يضرب فيسبوك

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

1.6 مليار جنيه القيمة التسويقية للأهلى والزمالك قبل قمة نهائى الكأس

تراجع.. أسعار البيض اليوم الخميس 7- 3- 2024 في الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلي

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة