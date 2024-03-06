هل تنخفض أسعار الأجهزة الكهربائية؟.. رئيس الشعبة يُجيب

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار تحرير سعر الصرف إيجابي لصالح المستهلك مع مرور الوقت.

وأضاف "مبروك" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "الأسعار ممكن أن تتأثر وتنخفض بشرط أن تستقر الأسعار لفترة وهي دورة أوامر التوريد، والشرط الثاني والأساسي أن تدبر البنوك الدولار لكي نستورد".

وأشار إلى أنه لا يوجد أي جهاز منزلي كهربائي ينتج في مصر بمكونات محلية 100% وكل جهاز به نسبة استيراد تزيد أو تقل على حسب الجهاز نفسه.

وتابع: "استقرار السعر مع توافر الدولار وفتح الاعتمادات بسهولة سيؤثر في انخفاض الأسعار بشكل كبير".