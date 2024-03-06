الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل تنخفض أسعار الأجهزة الكهربائية؟.. رئيس الشعبة يُجيب

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار تحرير سعر الصرف إيجابي لصالح المستهلك مع مرور الوقت.

وأضاف "مبروك" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "الأسعار ممكن أن تتأثر وتنخفض بشرط أن تستقر الأسعار لفترة وهي دورة أوامر التوريد، والشرط الثاني والأساسي أن تدبر البنوك الدولار لكي نستورد".

وأشار إلى أنه لا يوجد أي جهاز منزلي كهربائي ينتج في مصر بمكونات محلية 100% وكل جهاز به نسبة استيراد تزيد أو تقل على حسب الجهاز نفسه.

وتابع: "استقرار السعر مع توافر الدولار وفتح الاعتمادات بسهولة سيؤثر في انخفاض الأسعار بشكل كبير".

الاجهزة الكهربائية أسعار الأجهزة الكهربائية شعبة الاجهزة الكهربائية تحرير سعر الصرف

مواد متعلقة

"الوزراء" يعدد فوائد تحرير سعر الصرف واتفاق حزمة النقد الدولى

الأكثر قراءة

بشائر مارس للموظفين.. التعجيل بصرف زيادة الأجور للمرة الخامسة خلال 4 سنوات

ماذا يحدث فى أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزى؟.. رئيس الشعبة يجيب:

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

مستثمرون: توقعات بجذب 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

عطل فنى يضرب فيسبوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟