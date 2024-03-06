الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محافظ البنك المركزى: "كل المشكلات هتتحل الفترة المقبلة"

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية كان يمثل مشكلة كبيرة جدًا.

وأضاف عبدالله، خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي المصري عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "المتوسط الشهري لاستخدامات البطاقات في أكبر شهر كان 200 دولار، تخيلوا أننا وصلنا إلى ثلاث أرباع مليار دولار في الشهر، وعندنا دواء وغذاء".

وتابع: "الناس دي لا تسافر ده الواقع، يلموا بطاقات ويطلعوا الكروت وتم القبض على أكثر من واحد منهم، هذا شيء غير منطقي، كل ما فعلناه أننا قلنا بعد ما ترجع من السفر قول بس إنك كنت خارج البلد على الإيميل".

واستكمل: "هناك توجيهات اليوم للبنوك بشأن حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية وأصبحت متروكة لكل بنك" موجهًا رسالة لرؤساء البنوك قائلًا: "كله هيتحل".

واستكمل: "نريد الفترة المقبلة أن تكون الأولوية للطلاب في الخارج لأن لديهم مشكلات كبيرة والصحة أيضًا".

محافظ البنك المركزي حسن عبد الله البنك المركزي رؤساء البنوك

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