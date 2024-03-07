الخميس 07 مارس 2024
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حامد فارس: القاهرة تقود جولات مكوكية لحشد الدعم الدولى لوقف العدوان على غزة

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن القاهرة تقود جولات مكوكية لحشد الدعم الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف فارس، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القاهرة تسعى بكل قوة إلى توحيد المواقف الدولية؛ لخدمة القضية الفلسطينية وكسر التعنت الإسرائيلي الواضح في إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية.

حامد فارس: مصر حذرت كثيرًا من اتساع الصراع في غزة

كما أكد أن مصر تسعى أيضًا بكل قوة بعد إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة إلى الوصول إلى هدنة إنسانية، متابعًا: "على مدار 4 أيام هناك اجتماعات مكوكية مع الوفد الأمريكي والقطري ووفد حماس، من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار".

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية لديها نظرة دائمًا أبعد بكثير مما يشاهده قادة العالم، موضحًا أن القاهرة حذرت مرارًا وتكرارًا من اتساع الصراع، وأن ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية يزيد من رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد تصل إلى حرب إقليمية يتبعها حرب دولية كبيرة، لذلك مصر تريد نزع فتيل تلك الأزمة.

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