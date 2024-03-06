الأربعاء 06 مارس 2024
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محافظ البنك المركزى: لدينا ما يكفى لسداد التزاماتنا ويفيض

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي حسن عبدالله

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر لديها ما يكفي لسداد التزاماتها ويفيض، خاصة مع توحيد سعر الصرف.

وأضاف عبدالله خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي المصري عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي: "الخطر بوجود سعرين للصرف يمس كل واحد فينا، ممكن الناس تأخذ الموضوع ببساطة لأن هناك أصواتًا كثيرة تنادي بأن تسير الدولة بسعري صرف".

وتابع: "الوضوح مهم جدًا هنا، لو في سعرين للصرف السوق السوداء ستكون في كل شيء وكل السلع في المستقبل، أي سلعة سيكون لها سعران".

وأشار إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تدبير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية المدعمة، متابعًا: "المواطن لما يشتري كان يشتري بأرقام عالية جدًا".

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