الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"المركزى": نقيس مدى قدرة البنوك على تحمل الصدمات.. والنتائج مرضية

طارق الخولي نائب
طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري

قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار المصرفي، إن المهمة الأساسية خلال الفترة الماضية كانت ضمان سلامة مراكز المالية للقطاع المصرفي المتمثلة في البنوك.

وأضاف الخولي خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي المصري عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، المُذاع على قناة “إكسترا نيوز” أن من ضمن أهداف البنك المركزي ضمان حقوق المودعين وهذا هو الأساس.

وتابع: "لذلك بداية لأي تحرك يحصل في السياسة النقدية نأخذ توجيهات وتعليمات من سيادة المحافظ بعمل اختبارات لقياس مدى تأثير العوامل التي ممكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك مثل سعر الصرف وسعر الفائدة".

وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر على المراكز المالية للبنوك، متابعًا: "يتم عمل اختبارات الحساسية وتفوق معدل سعر الصرف والفائدة، والهدف منه قياس قدرة البنوك والقطاع ككل على امتصاص أي صدمات ممكن تحدث من العوامل الداخلية والخارجية".

واستكمل: "النتائج كانت تتغير من ساعة لأخرى والنتائج كانت مرضية".

البنك المركزي البنوك نائب محافظ البنك المركزي اكسترا نيوز

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