الأربعاء 06 مارس 2024
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نائب محافظ البنك المركزى: متوسط معدل كفاية رأس المال فى البنوك 18.6%

نائب محافظ البنك
نائب محافظ البنك المركزي

قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار المصرفي، إن متوسط معدل كفاية رأس المال في البنوك 18.6%. 

وأضاف «الخولي»، خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي المصري عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن المعايير الدولية تقول 10% لكن المعايير المحلية، وفقًا لتعليمات البنك المركزي 12.5%.

وتابع: "نسبة إجمالي العملاء غير المنتظمين إلى إجمالي العملاء تحسنت من 4.7 على مدار 3 سنوات ماضية إلى 3% الآن والنسبة الأسوأ تكون 10%".

كما أوضح أن معدل تغطية المخصصات للبنوك للعملاء غير المنتظمين تتراوح من 90 إلى 92%، أيضًا معدلات سيولة العملة المحلية تصل إلى حوالي 37% ومعيار البنك المركزي 20%.

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