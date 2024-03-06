الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الغرف التجارية: قرارات البنك المركزى اليوم علاج فعال للأزمة الاقتصادية الحالية

أحمد الوكيل
أحمد الوكيل

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليوم، بمثابة العلاج الوحيد للأزمة الكبيرة التي كان بها الاقتصاد المصري الفترة الماضية.

 

قرارات البنك المركزي 

وأكد «الوكيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن عدم الشفافية في الأسواق الموازية كان من بين الأسباب الأساسية التي أدت إلى ارتفاع مؤشرات التضخم.

 

مزيد من الاستقرار 

وتابع: «سيكون هناك المزيد من الإقبال على الاستثمار في مصر بعد هذا الاستقرار الاقتصادي الذي حدث اليوم».

واستطرد: «بعض الإصلاحات الهيكلية بجانب قرارات البنك المركزي اليوم سوف تعيد الاقتصاد المصري لمكانته المعهودة ومساره الصحيح، كما أنها سوف تزيد من الإقبال الاستثماري».

وقرر البنك المركزي المصري، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلًا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة.

وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.

الغرف التجارية الحياة اليوم الحياة قرارات البنك المركزي أحمد الوكيل

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