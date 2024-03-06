الأربعاء 06 مارس 2024
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الغرف التجارية: اتفاق صندوق النقد شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى

أحمد الوكيل
أحمد الوكيل

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحديد سعر الصرف بشكل عام كان مطلبًا مهمًا جدًا، متابعًا: "الأهم التوقيع اليوم مع صندوق النقد الدولي".

وأضاف الوكيل في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن اتفاق صندوق النقد الدولي يعد شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

وأشار إلى أن هذا يشجع المستثمرين للاستثمار في مصر، وتوفير عدد كبير من فرص العمل لرفع مستوى معيشة المواطن المصري في النهاية.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن صندوق النقد الدولي أعلن للعالم أن الاقتصاد المصري في مساره الطبيعي، ويستطيع أن يفي بالالتزامات، وهذا يشجع المستثمرين لاستغلال الفرص الجاذبة في مصر.

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