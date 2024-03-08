7 علامات لا يجب تجاهلها تدل على إصابتك بالاعتلال الكلوي

الكلى هي من بين الأعضاء الأكثر كفاءة في الجسم وتلعب دورًا مهمًا في إدارة مستويات العديد من المواد في الجسم، وإزالة النفايات والسموم، وإنتاج البول وحتى التحكم في ضغط الدم. تقع الكلى في الجزء الخلفي من البطن على جانبي الجسم، وتساعد على توازن مستويات الفيتامينات والأحماض الأمينية والجلوكوز والهرمونات والمواد الحيوية الأخرى في مجرى الدم.

وحسب موقع Hindustan times فإنه يمكن أن يؤثر انخفاض وظائف الكلى على وظائف الجسم ولكن الأعراض قد لا تكون واضحة بما يكفي لتحديد مرض الكلى المزمن وقد لا يتم تشخيص المرض في مراحل مبكرة.

الشعور بالتعب دون أي سبب، وصعوبة التركيز، وصعوبة النوم ليلاً، وجفاف وحكة الجلد، والحاجة إلى التبول أكثر، ورغوة البول، والانتفاخ حول العينين، وتورم القدمين والكاحلين، وضعف الشهية وتشنج العضلات كلها من العلامات الشائعة لأمراض الكلى التي قد يغفلها الناس.

تؤدي الكلى مجموعة متنوعة من الوظائف بصرف النظر عن تصفية الدم لإفراز النفايات مثل اليوريا والكرياتينين. كما أنها تساعد في الحفاظ على صحة العظام وإنتاج الدم.

ما هو مرض الكلى المزمن؟

يقول الدكتور ساشي مارك استشاري امراض الكلى: "أمراض الكلى المزمنة (CKD) هي للأسف حالة تقدمية مع مرور الوقت، يتقدم جميع المرضى تقريبًا إلى مرحلة يحتاجون فيها إما إلى غسيل الكلى أو زرع الكلى ولسوء الحظ، لا تظهر أعراض مرض الكلى المزمن حتى يتقدم المرض بشكل ملحوظ، إذا كانت الأعراض موجودة، فقد لا يدرك المريض أنها ناجمة عن مرض الكلى المزمن وبالتالي يتم إغفال مرض الكلى المزمن في المراحل المبكرة لدى معظم المرضى، ولكن من المهم معرفة أنه إذا تم تشخيصه مبكرًا، فيمكن ملاحظة تطور مرض الكلى المزمن".



علامات مرض الكلى التي يجب الحذر منها:

وفقًا للدكتور ساشي، إليك العلامات التالية التي قد تكون موجودة في المراحل المبكرة من مرض الكلى المزمن ويجب البحث عنها بشكل استباقي من أجل تشخيص المرض مبكرًا.

1. فقدان الشهية والغثيان:

يفقد الإنسان الرغبة في تناول الطعام، وعندما يضطر إلى ذلك قد يشعر بالغثيان عند تناول الطعام. وعلى مدى فترة من الزمن قد يبدأون في فقدان الوزن.

2. تورم القدمين أو حول العينين:

قد تنتفخ قدماك عند الجلوس لفترات طويلة قد يلاحظ معظم المرضى ذلك في نهاية يومهم أو بعد بضع ساعات من السفر. يمكن ملاحظة التورم حول العينين في الصباح الباكر.

3. التعب السهل:

قد يشعر الأشخاص المصابون بأمراض الكلى بأن مستوى الطاقة لديهم منخفض ويميلون إلى الراحة أكثر.



4. التبول أثناء الليل:

قد يلاحظ المرضى أنهم يميلون إلى التبول بشكل متكرر في الليل أكثر من النهار.

5. تغير في نمط النوم:

قد يواجهون انعكاسًا في الليل والنهار، حيث يشعرون بالأرق في الليل ولكنهم يشعرون بالنعاس في الصباح.

6. قلة التركيز:

قد يجد المرضى صعوبة في الحفاظ على تركيزهم سواء في دراستهم أو في العمل.

7. ارتفاع ضغط الدم:

معظم المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن إما يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو يصابون بارتفاع ضغط الدم في وقت مبكر من حياتهم.

لا ينبغي تجاهل أي من الأعراض المذكورة أعلاه لأن الكشف المبكر عن مرض الكلى المزمن يمكن أن يساعد في تقليل فرص تطور المرض بشكل كبير.