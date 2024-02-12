ضغط زائد على الكلى.. تعرف على أضرار الإفراط في شرب الماء

الماء يعتبر من أهم العناصر الأساسية للحياة فهو يلعب دورًا حيويًا في دعم وظائف الجسم والحفاظ على صحته.

فوائد الماء تشمل ترطيب الجسم، ونقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا، وتنظيف الجسم من الفضلات والسموم، وتعزيز وظيفة الجهاز الهضمي، وتحافظ على توازن درجة حرارة الجسم، ودعم وظائف الدماغ والتركيز الجيد.

ومع ذلك، يجب أن يتم شرب الماء بشكل معتدل، حيث إن الإكثار من تناول المياه قد يؤدي إلى مشاكل صحية محتملة كفرط التناول المائي وزيادة الضغط على الكلى وتخلخل الصوديوم في الدم وتخلخل العناصر الغذائية. لذا، ينبغي توازن بين استفادة الجسم من فوائد الماء وضرورة تجنب تناول كميات زائدة قد تؤدي إلى الأضرار.

وأشارت الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الماء قد يؤدي إلى مشاكل صحية محتملة، مثل فرط التناول المائي الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان توازن الكهارليات في الجسم، ما يؤثر على وظائف الأعضاء الحيوية.

كما يمكن أن يؤدي التناول الزائد للماء إلى انخفاض مستويات الصوديوم في الدم، وهو ما يسمى بـ"انخفاض مستوى الصوديوم في الدم" ويمكن أن يكون خطيرًا، ومن الممكن أيضًا أن يؤدي الشرب الزائد للماء إلى زيادة الحمل على الكلى والمثانة. لذا يُنصح بشرب الماء بشكل معتدل وفقاً لاحتياجات الجسم وظروف البيئة المحيطة.

أضرار الإفراط في شرب الماء

فرط التناول المائي (الهيبرهيدراتي):

يمكن أن يؤدي إلى فرط تخلخل الصوديوم في الدم، ما يؤثر على وظائف الأعضاء الحيوية وقد يسبب تشنجات وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة.

ضغط زائد على الكلى:

يمكن أن يضعف تناول كميات كبيرة من الماء الكلى ويزيد من الحاجة إلى التبول بشكل مفرط.

تخلخل العناصر الغذائية:

تناول كميات زائدة من الماء دون تناول الأملاح الضرورية يمكن أن يؤدي إلى تخلخل العناصر الغذائية في الجسم.

تضخم الخلايا:

في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي تناول كميات زائدة من الماء إلى تضخم الخلايا في الجسم، مما يسبب مشاكل في الدماغ وغيرها من الأعضاء.

لذا، من المهم شرب الماء بشكل منتظم وفي الكميات المناسبة وفقاً لاحتياجات الجسم وظروف البيئة المحيطة