يوم عالمي سعيد.. صور الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

يحتفل العالم كل يوم 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، ويتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العديد من البلدان حول العالم.

إنه يوم يتم فيه الاعتراف بإنجازات المرأة دون النظر إلى الانقسامات الوطنية أو العرقية أو اللغوية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية.

منذ تلك السنوات الأولى، اتخذ اليوم العالمي للمرأة بعدًا عالميًا جديدًا للمرأة في البلدان المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، وقد ساعدت الحركة النسائية الدولية المتنامية، والتي عززتها أربعة مؤتمرات عالمية عقدتها الأمم المتحدة بشأن المرأة، في جعل الاحتفال بهذه الذكرى نقطة تجمع لبناء الدعم لحقوق المرأة ومشاركتها في المجالين السياسي والاقتصادي.

السنوات الرئيسية الأولى للحركة:

تم الاعتراف باليوم العالمي للمرأة رسميًا من قبل الأمم المتحدة في عام 1977، وقد ظهر لأول مرة نتيجة لأنشطة الحركات العمالية في مطلع القرن العشرين في أمريكا الشمالية وفي جميع أنحاء أوروبا أعوام:

1909

1910

1911

1913

1915

1917

لماذا الاحتفال يكون يوم 8 مارس؟

الحركة في الولايات المتحدة:

تم الاحتفال باليوم الوطني الأول للمرأة في الولايات المتحدة في 28 فبراير. وخصص الحزب الاشتراكي الأمريكي هذا اليوم تكريما لإضراب عمال الملابس عام 1908 في نيويورك، حيث احتجت النساء على ظروف العمل.

لكن المعلم الأول في الولايات المتحدة كان قبل ذلك بكثير - في عام 1848، بسبب سخطهما على منع النساء من التحدث في مؤتمر مناهضة العبودية، اجتمعت الأمريكيتان إليزابيث كادي ستانتون ولوكريشيا مونت مع مئات من الأشخاص في أول مؤتمر لحقوق المرأة في نيويورك وطالبوا معًا بالحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والدينية للمرأة في إعلان المشاعر والقرارات.

ويرتبط الاحتفال بيوم المرأة في الثامن من مارس ارتباطًا وثيقًا بالحركات النسائية خلال الثورة الروسية (1917)، و كانت نيوزيلندا أول دولة تتمتع بالحكم الذاتي تسمح للنساء بالتصويت.

وفي أول حملة معروفة من نوعها، خالفت جمعية الأطباء المصرية التقاليد بإعلانها عن الآثار السلبية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية "الختان"، كان هذا في 8 مارس عام 1920.

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