الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

فى اليوم العالمى للمرأة.. "قومى ذوى الإعاقة" يوجه التحية للنساء الملهمات فى العالم

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، التحية للنساء الملهمات في العالم ومن بينهم المرأة المصرية العظيمة وذات الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، مؤكدة الدور المهم والحيوي الذي تقوم به المرأة سواء داخل مجتمعها أو في بيئة العمل أو في تربية أبنائها ورعاية أسرتها؛ كونها المحرك الأساسي لمسيرة أي تقدم وإنجاز.

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عظيمات مصر

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، عن سعادتها كونها امرأة مصرية في دولة تحترم حقوق نسائها وترفع من قدرهن وتعزز مكانتهن وتعمل على تمكينهم، مؤكدة في هذا الصدد الدعم المتواصل الذي يقدمه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة المصرية، وأنه منذ لحظة توليه المسئولية أعلن أننا عظيمات مصر، مشيدة بدور القيادة السياسية في دعم المرأة ذات الإعاقة وجعلها في مقدمة الاهتمامات في الجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الإمكانات لدعم قضاياها وتدريبها ودمجها.

وقدمت المشرف العام على المجلس، تهنئة خاصة إلى السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على دورها العظيم في دعم قضايا المرأة المصرية بشكل عام وتشجيع أدوارها، والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص.

في السياق، توجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتقدير لكل النساء من ذوات الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ووجهت لهم التحية على أدوارهم الفاعلة في المجتمع، كما وجهت التحية لكل سيدة مصرية أم كانت او اخت او زوجة او ابنة كان لها دور مع إي شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة في عائلتها، وكانت السبيل وراء تفوقه ودعمه أو حتى رعايته.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة المرأة المصريه اليوم العالمي للمرأة 8 مارس

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