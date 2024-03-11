أسعار الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض اليوم الإثنين 11-3-2024 فى بورصة الدواجن

مع أول يوم شهر رمضان يحرص محبين وعشاق الدواجن على معرفة أسعار الفراخ والبيض اليوم الاثنين 11-3-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم وجود ارتفاعا جديدا (قبل بداية التعاملات بالبورصة والأسواق)، ليزيد سعر الفراخ البيضاء بمبلغ يتراوح ما بين قيمة 4 جنيهات و6 جنيهات للكيلو الواحد، كما أن انخفضت أسعار الفراخ الساسو بحوالي 4 جنيهات، وجاء ذلك قبل انطلاق شهر الصوم، طبقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 11-3-2024 في بورصة الدواجن

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور القادمة سعر الفراخ اليوم الإثنين 11 مارس 2024.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

يبدأ سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين في مصر اليوم من 96 جنيها لمبلغ 98 جنيها، ويصل السعر للمستهلكين ما بين قيمة 110 حتى 114 جنيها بحسب المنطقة، بعد إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

وسجلت أسعار فراخ أمهات الدواجن البيضاء اليوم الإثنين بين 80 جنيها للكيلو، بينما يكون سعر البط المسكوفي وصل إلى مبلغ 97 جنيهًا.

أسعار الدواجن الحمراء والبلدي اليوم

سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو أسعار يتراوح ما بين مبلغ 105 و110 جنيهات في المزرعة، لتباع بمبلغ سيتراوح ما بين 125 جنيها للمستهلك.

الفراخ البلدي: مبلغ 115 جنيها في تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى جميع المستهلكين بسعر ما يتراوح بين 120 و128 جنيهًا للكيلو.

سعر البانية وأجزاء الدواجن اليوم

وارتفعت أسعار البانيه اليوم الإثنين لتسجل ما بين مبلغ 210 حتى 220 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح ما بين 200 و220 جنيها، وتراوح سعر كيلو الأوراك للمستهلك ما بين 115 حتى 118 جنيها، وسجل سعر كيلو الكبدة قيمة 120 جنيها، وتختلف الأسعار طبق كل منطقة.

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أسعار البيض اليوم الإثنين

سجل سعر كرتونة البيض وجود تحركا ملحوظا ليسجل اليوم الإثنين 151 جنيها لكرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، ووصل سعر كرتونة البيض البلدى قيمة 148 جنيها وتصل للمستهلكين بمبلغ 155، وكرتونة البيض الأحمر تبلغ 154 جنيها، وتصل للمستهلكين بقيمة 160، وقد تزيد قليلًا طبق المنطقة.